    यूपी में दिसंबर तक 5,600 घरों में लग जाएंगे स्मार्ट मीटर, 10 हजार उपभोक्ता चिह्नित 

    By Dhananjay Kumar Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 09:23 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में दिसंबर तक 5,600 घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है, जिसके लिए 10,000 उपभोक्ताओं को चिह्नित किया गया है। यह योजना बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे बिजली चोरी रोकने में मदद मिलेगी।

    जागरण संवाददाता, बस्ती। विद्युत विभाग सक्सेज स्टोरी प्लान के तहत ऐसे फीडर क्षेत्रों को चिंहित कर लाइनलास दूर करने का अभियान चला रहा है जहां की लाइन हानि पचास प्रतिशत के लगभग है। विद्युत वितरण सदर खंड के चार फीडर क्षेत्रों में 10,100 उपभोक्ताओं को विभाग ने चिह्नित किया है। जिनके घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

    इन फीडर क्षेत्रों के सभी ट्रांसफार्मरों पर स्मार्ट मीटर (डीटी मीटर) लगाए जाएंगे। जिससे किस ट्रांसफार्मर पर कितनी विद्युत खपत है, उस अनुरूप कितनी राजस्व प्राप्ति है इसका भी मिलान किया जा सके।

    सदर खंड में पांडेय बाजार, दक्षिण दरवाजा, ओल्ड बस्ती सेकेंड व नई बाजार फीडर को विभाग ने सबसे पहले टेक्निकल एंड कामर्शियल लास में सूचीबद्ध किया गया है। यहां पर लगभग 4500 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

    दिसंबर माह तक सभी 5600 घरों पर स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। इन चारों फीडरों में कुल 96 ट्रांसफार्मरों से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति दी जा रही है। इसमें 25 ट्रांसफार्मरों में अबतक डीटी मीटर लगा दिए गए हैं। शेष 71 ट्रांसफार्मरों में शीघ्र ही स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। जिससे विद्युत खपत की निगरानी की जा सके।

    पावर कारपोरेशन चेयरमैन डॉ. आशीष गाेयल का सक्सेज स्टोरी प्लान पर ध्यान देने की वजह से विभागीय अधिकारी खूब मशक्कत कर रहे हैं। प्रतिदिन 50 से 100 उपभोक्ताओं के घर विभाग अपनी पहुंच बना रहा है। अधीक्षण अभियंता रणजीत चौधरी के साथ ही अधिशासी अभियंता प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट मंगा रहे हैं।

    स्थलीय निरीक्षण के साथ ही किसी तरह के विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। शनिवार को अधीक्षण अभियंता ने सुरतीहट्टा , पुरानी बस्ती में चल रहे कार्यों का भौतिक सत्यापन किया।

    चिह्नित फीडर क्षेत्रों के सभी उपभोक्ताओं के घर पर दिसंबर माह तक हरहाल में स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगें। ट्रांसफार्मरों से विद्युत खपत की निगरानी के लिए डीटी स्मार्ट मीटर भी लगाए जा रहे हैं। इससे यहां की लाइनलास भी कम होगी साथ ही राजस्व प्राप्ति में इजाफा होगा। -शुभम पांडेय, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण सदर खंड।