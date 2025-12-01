SIR in UP: सॉफ्टवेयर की कमियों का खमियाजा भुगतेंगे BLO, संशोधित करना होगा 50 फीसद एसआईआर

जागरण संवाददाता, बस्ती। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य का समय पढ़ने के साथ बीएलओ की समस्याएं भी बढ़ गई है। उन्हें सॉफ्टवेयर की खामियों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पुराने वर्जन से डिजटलाइज्ड एसआईआर को दोबारा संशोधित कर भरना पड़ेगा। तीसरी श्रेणी के बजाए पहले और दूसरे श्रेणी से मैपिंग कर फोटो व गणना पत्रक दोबारा अपलोड करना होगा।

अधिकांश मतदाताओं का नाम 2003 की सूची में होने के बाद भी पुराने वर्जन में नहीं दिखा रहा था, जिससे उनका या उनके परिवार का डिजिटाइज्ड करते समय मैप नहीं हो पाया है। मजबूरी में बीएलओ को तीसरे श्रेणी का चयन करना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर एसआईआर फॉर्म भरने का दबाब था। हर दो घंटे पर उनकी प्रगति रिपोर्ट देखी जा रही थी।

उच्च अधिकारियों द्वारा भी उस समय यही कहा जा रहा था कि जिनका मैप नहीं हो रहा है श्रेणी तीन में जाकर उनका एसआईआर भरे। करीब 50 फीसद कार्य होने के बाद नया वर्जन आया। इसे अपलोड करने के बाद 2003 के सभी मतदाताओं के नाम एसआईआर भरते समय दिखने लगे।अधिकांश मतदाताओं का मैप भी होने लगा है। बीएलओ लगभग डिजिटाइजेशन का कार्य भी पूरा कर चुके है।

जिनका कार्य पूरा हो गया है उन्हें पुराने वर्जन से हुए कार्य को दोबारा संशोधित करना होगा। 2003 की सूची में सामिल उन सभी मतदाता और उनके परिवार का मैप कराना होगा जो पुराने वर्जन से नहीं हुआ है। इसके लिए बीएलओ को ऐसे गणना पत्रक को छांटकर अलग करना होगा और उनकी फोटो संशोधन के साथ दोबारा लोड कर समिटि करना होगा। इसका को 11 दिसंबर से पहले हर हाल में सभी बीएलओ को पूरा करना है क्या कहते बीएलओ बूथ लेबल अधिकारियों का कहना है कि सप्टवेयर की खामी के चलते उन्हें दोबारा आधार कार्य करना पड़ेगा। बंडल बन चुके गणना पत्रक से बिना मैप वाले मतदाताओं को अलग करना करना पड़ेगा। समय बढ़ाने के साथ ही उनके कार्य को भी बढ़ा दिया गया है। यदि सॉफ्टवेयर की कमियों को शुरू में सही कर दिया गया होता तो उन्हें दोबारा एक ही कार्य को नहीं करना पड़ता।