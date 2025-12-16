श्रीराम जानकी मंदिर से चांदी का पांच मुकुट चोरी, दान पात्र को भी किया खाली

संवाद सूत्र, रखौना। श्रीराम जानकी मंदिर पाल्हा को अज्ञात चोरों ने सोमवार को अपना निशाना बना। चांदी का पांच मुकुट व घंटा घड़ियाल सहित अन्य सामान उठा ले गए। पुराजी को मंदिर में गिरी एक मोबाइल भी मिली है, जिसे तहरीर के साथ नगर थाने की पुलिस को सौंप दिया है।

कुदरहा श्रीराम जानकी मंदिर से जुड़े पाल्हा मंदिर का देखभाल पुजारी राम गोपालदास करते हैं। उन्होनें बताया कि दोपहर करीब तीन बजे वह रखौना बाजार करने गए थे। वहां से आने के बाद शाम को मंदिर में पूजा पाठ करने गए तो देखा स्थापित मूर्तियों से चांदी का मुकुट गायब है।

चोरी का शक होने अन्य सामान को देखा तो पता चला घंटा घड़ियाल भी मंदिर में नहीं है। दान पात्र को भी खाली कर दिया गया है। मंदिर में एक मोबाइल गिरी पड़ी है। इस बात की सूचना उन्होंने नगर पुलिस और मंदिर के मुख्य महंथ को दिया। पुलिस मौके पर पहुंच लोगों से पूछताछ की।

पुजारी ने चांदी का पांच मुकुट व घंटा घड़ियाल सहित नगदी चोरी होने की जानकारी व मंदिर में मिला मोबाइल पुलिस को दिया। मंदिर के मुख्य महंथ बाबा संतराम दास का कहना है कि एक वर्ष पहले भी मंदिर में चोरों ने हाथ साफ किया था। नगदी सहित अन्य सामान उठा ले गए थे।