Sawan Somvar 2023: बाबा भदेश्वर नाथ व तामेश्वर नाथ मंदिर में फूलों की बारिश से निहाल हुए श्रद्धालु, लगे जयकारे

बस्ती के बाबा भदेश्वर नाथ मंदिर व संतकबीर नगर के तामेश्वर नाथ मंदिर में पहली बार हेलीकाप्टर से श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की गई। इस ऐतिहासिक पल का भक्तों ने खूब आनंद लिया। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठा। जलाभिषेक को आए भक्तों में अलग ही उत्साह देखने को मिला। सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ जुटी रही।

शिव मंदिर में हेलीकाप्टर से की गई पुष्प वर्षा। -जागरण

बस्ती, जागरण संवाददाता। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को भदेश्वर नाथ मंदिर व तामेश्वर नाथ मंदिर में आसमान से फूलों की बारिश हुई तो जलाभिषेक को पहुंचे श्रद्धालु निहाल हो गए। मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारे लगते रहे। इस पर को यादगार बनाने के लिए युवा भक्तों ने जमकर सेल्फी ली। हैलीकप्टर से की गई फूलों की बारिश बस्ती के बाबा भदेश्वर नाथ मंदिर एवं संत कबीर नगर के तामेश्वर नाथ मंदिर में सोमवार को सुबह 11 से 12 बजे तक हैलीकप्टर से फूलों की बारिश की गई। पुष्प वर्षा के लिए राज्य सरकार का यह हेलीकाप्टर सुबह दस बजे बस्ती पहुंचा। पुलिस लाइन के हेलीपैड पर इसमें मंडलायुक्त अखिलेश सिंह, आईजी आरके भारद्वाज तथा जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी सवार हुए। भक्तों ने सेल्फी के जरिए कैद किया ऐतिहासिक पल सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में भक्तों का रेला लगा रहा। इस बीच बारिश की बूंदों की जगह गेंदा और गुलाब की पंखुड़ियां आसमान से गिरने लगी तो जलाभिषेक को मंदिर परिसर में पहुंचे शिव भक्त निहाल हो गए। हर हर महादेव के जयकारे के बीच उत्साहित श्रद्धालु इस ऐतिहासिक पल को मोबाइल के कैमरे में कैद करते दिखे।

