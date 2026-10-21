बिहार के CM सम्राट चौधरी ने हरीश द्विवेदी की मां यशोदा देवी को दी श्रद्धांजलि, बस्ती में उमड़ा नेताओं का हुजूम

जागरण संवाददाता, बस्ती। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी की मां यशोदा देवी के निधन पर श्रद्धांजलि देने के लिए बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बस्ती जिले के तेलियाजोत गांव पहुंचे। उन्होंने यशोदा देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त स्वजन के प्रति संवेदना व्यक्त की।

हरीश द्विवेदी के पैतृक गांव तेलियाजोत में शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यशोदा देवी के निधन पर शोक जताते हुए आगंतुकों ने परिवार को इस कठिन समय में धैर्य रखने की सांत्वना दी।