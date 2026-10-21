बस्ती में प्रतिमा विसर्जन के बाद युवक डूबा, मां ने सदमे में की आत्महत्या की कोशिश

जागरण संवाददाता, बस्ती। मनोरमा नदी के अजगरा स्थित बरुआ बाबा घाट पर मंगलवार देर शाम दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद स्नान करते समय 22 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय गोताखोरों और पुलिस की मदद से उसे नदी से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कलवारी पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सरवनपुर पांडेय गांव के तिनपेड़िया निवासी सुड्डू चौधरी मंगलवार रात करीब आठ बजे प्रतिमा विसर्जन के बाद संजय चौधरी और अखिलेश चौधरी के साथ नदी में स्नान कर रहा था। इसी दौरान वह तेज बहाव में बह गया। उसके लापता होने पर तलाश शुरू की गई। काफी प्रयास के बाद उसे नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।



