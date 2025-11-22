यूपी में हकदारों को दिया गया अनक्लेम्ड डिपॉजिट का 1.53 करोड़ धनराशि, लाभार्थियों ने सरकार के प्रति जताया आभार

जागरण संवाददाता, बस्ती। अनक्लेम डिपाजिट को उनके हकदार को वापस प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार 10 वर्ष से अधिक समय से निष्क्रिय खतों में जमा धनराशि उनके सही मालिकों को वापस करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया। इसी क्रम में बस्ती जनपद में कैंप का आयोजन अग्रणी जिला प्रबंधक के मार्ग दर्शन में भारतीय स्टेट बैंक कोर्ट एरिया बस्ती शाखा, के मीटिंग हाल में आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय रिजर्व बैंक के अग्रणी डीएम श्रवण कुमार रहे। विकास अधिकारी नाबार्ड मनीष कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक आरएन मौर्य, भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी पंकज वर्मा, जीआर सेट्टी डायरेक्टर मृतुन्जय कुमार मिश्र, उपायुक्त जिला उद्दोग केंद्र हरेन्द्र प्रताप यादव , परियोजना अधिकारी यूपी नेडा डा. राज मंगल चौधरी व सभी बैंकों के जिला समन्वयकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

इस कैंप में कुल 11 विभिन्न बैंकों द्वारा कुल लगभग 184 लोगों को एक करोड़ 53 लाख 68 हज़ार 955 रुपये इनके हकदारो तक पहुंचाया गया l जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड मनीष कुमार जी द्वारा वर्ष 2026-27 के संभाव्यता-युक्त ऋण योजना (पीएलपी) पर चर्चा की गयी बस्ती जिले में वर्ष 2026-27 के लिए कुल प्राथमिक क्षेत्र ऋण संभाव्यता 6343.62 करोड़ आंकी गई है, जो पिछले वर्ष के 5662.54 करोड़ की तुलना में लगभग 12.03 प्रतिशत अधिक है।