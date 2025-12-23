ट्रेन में छूटे रुपये वाले बैग को आरपीएफ ने लौटाया, सोने की झुमकी उठा ले गए चोर
जागरण संवाददाता, बस्ती। आरपीएफ बस्ती को सोमवार को सूचना मिली कि कि ट्रेन संख्या संख्या 11124 के कोच संख्या एम-1 के सीट नंबर 58 पर यात्रा कर रहे एक यात्री का काले रंग का पिट्ठू बैग छूट गया है।
सूचना मिलने के बाद ड्यूटी स्टाफ हेड कांस्टेबल जवाहर लाल यादव ने ट्रेन के बस्ती पहुंचने पर संबंधित कोच को चेक कर बर्थ पर मिले बैग के बारे में आस-पास के यात्रियों से पूछ-ताछ की। किसी के द्वारा बैग को अपना न बताने पर उसे कब्जे में ले लिया। लखनऊ से प्राप्त कराए गए मोबाइल नंबर पर फोन कर बैग मिलने की सूचना दी गई।
आरपीएफ थाने पर पहुंचे व्यक्ति रुपेश कुमार निवासी-कपरपुरा,थाना-कांटी जिला-मुजफ्फरपुर ने बताया कि वह मुजफ्फरपुर से खलीलाबाद तक यात्रा कर रहा था। इसीबीच उसका बैग जल्दबाजी में ट्रेन में ही छूट गया।
उन्होंने इसकी सूचना भारतीय रेलवे के एकीकृत हेल्पलाइन नंबर डायल 139 पर दी गई। रूपेश द्वारा बैग में रखे गए एक पावर बैंक, मोबाइल चार्जर व नगद 1,17,461 रुपये की जानकारी दी गई। पहचान व अन्य विधिक कार्यवाही के बाद बैग रूपेश कुमार को आरपीएफ इंस्पेक्टर राशिद बेग द्वारा सौंप दिया गया।
साेने की झुमकी व छह बकरियां उठा ले गए चोर
पिरैला नरहरिया गांव के मोहम्मद आफताब ने सोनहा पुलिस को दिए तहरीर में आरोप लगाया है कि चोरों ने रविवार की रात उनके घर में रखी आलमारी का ताला तोड़कर उसमें से सोने की झुमकी चुरा ले गए। चोर उनकी छह बकरियां भी उठा ले गए। पीड़ित का कहना है कि उसे घटना की जानकारी देर रात लगभग डेढ़ बजे हुई तो उसने इस बात की सूचना पुलिस को दी।
