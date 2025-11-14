बस्ती में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, परिवार में छाया मातम

जागरण संवाददाता, बस्ती। बस्ती डुमरियागंज मार्ग पर सल्टौआ के निकट गुरुवार की रात कार की ठोकर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। स्थिति में सुधार न होने पर चिकित्सक ने मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुन्नालाल 18 पुत्र रामचंद्र निवासी रैपुरा टोला दुर्जनपुर थाना कोतवाली एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद देर रात अपने घर लौट रहे थे। अभी वे सोनहा थाना क्षेत्र के सल्टौआ के पास पहुंचे ही थे कि सामने आ रही तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गए। दुर्घटना के कारण सड़क पर काफी देर तक जाम लगा रहा।