    बस्ती में स्कूल जा रही छात्रा को ई-रिक्शा ने मारी टक्कर, मौके पर हो गई मौत

    By Dharmendra Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:00 PM (IST)

    बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के दुबौला चौराहे पर एक सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई। 18 वर्षीय वर्षा यादव साइकिल से स्कूल से घर जा रही थी तभी एक ई-रिक्शा ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल वर्षा को अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    सड़क हादसे में घायल छात्रा की मृत्यु, चालक पर मुकदमा।

    जागरण संवाददाता, बस्ती। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के दुबौला चौराहे पर सड़क हादसे में घायल छात्रा की इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के हरदी गांव निवासी 18 वर्षीय वर्षा यादव पुत्री राजकुमार यादव लखपति देवी रामकिशोर महिला डिग्री कालेज एकटेकवा में बीए दूसरे वर्ष की छात्रा थी।

    सोमवार को वह साइकिल से स्कूल से घर जा रही थी। रास्ते में दुबौला चौराहे पर वह पहुंची तो उसे एक ई-रिक्शा से टक्कर हो गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से पुलिस ने तत्काल उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया।

    जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद सुधार नहीं हुआ। इसके बाद रात में चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। मेडिकल कालेज ले जाते समय रास्ते में वर्षा की मृत्यु हो गई। मंगलवार को पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम करवाया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने ई-रिक्शा चालक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।