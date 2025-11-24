राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे साधु संत का स्वागत, PM मोदी भी लेंगे हिस्सा

Language
    By Dhananjay Kumar Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:25 PM (IST)

    अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे साधु संतों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट और स्थानीय प्रशासन मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं।

    जागरण संवाददाता, बस्ती। श्रीराम मंदिर अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे श्रद्धालुओं का रामबाग परिसर में पट्टिका पहनाकर स्वागत किया गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में गोरक्षप्रांत की ओर जनपद के लगभग सौ श्रद्धालुओं के दल को रवाना किया गया।

    सामाजिक समरसता गोरक्षप्रांत संयोजक सुवाष शुक्ल ने कहा कि 500 वर्ष के बाद श्रीरामजन्म भूमि में भव्य मंदिर पूर्णता को प्राप्त कर रहा है।

    मंदिर के ध्वजा पताका रोहण कार्यक्रम में शामिल होना सौभाग्य की बात है। जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, सरसंघचालक मोहनभागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अनेक विशिष्ट गणमान्य इस पल के साक्षी बनेंगे।

    इस ऐतिहासिक पल में आमजन भी सम्मिलित हों इसके लिए श्रीरामजन्म भूमि ट्रस्ट ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न देव स्थलों से संत-पुजारी सहित सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगोंं को आमंत्रित किया गया है। रामबाग से जय श्रीराम, हिन्दू एकता चिरंजीवी हो, भारतमाता की जय के उद्घोष के साथ बस को रवाना किया गया।

    इस अवसर पर विभाग प्रचारक ऋषि, जिला कार्यवाह नीरज, जिला प्रचारक सर्वेंद्र, हर्रैया से राघवेन्द्र प्रमोद, सर्वेश, सह नगर कार्यवाह बृजेश, नगर प्रचारक शिवा कांत,भवानी प्रसाद, सुधांशु सिंह, गोविंद, शिवेंद्र , हर्ष कसौधन, राजकुमार, वीरेंद्र शुक्ला, राहुल, रमेश, राजेश, राकेश, रामकेश,आदित्य, राजेंद्र, सुनील आदि मौजूद रहे।

    ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे पं. अमरनाथ मिश्र

    श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में मंगलवार को आयोजित ध्वजारोहण समारोह में हर्रैया थाना क्षेत्र अंतर्गत फरेंदा जागीर गांव निवासी पंडित अमरनाथ मिश्र वैदिक आचार्य के रूप में सम्मिलित होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा उन्हें निमंत्रण पत्र भेजा गया है।

    वेदज्ञ पंडित अमरनाथ मिश्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना के समय से ही जुड़े हैं। मंदिर के भूमि पूजन तथा श्री राम दरबार की स्थापना के अवसर पर हुए अनुष्ठान में वह काशी के विद्वानों के साथ सम्मिलित थे। पंडित मिश्र इस पुनीत कार्य हेतु अवसर मिलने को श्री राम का आशीर्वाद बताते हैं।