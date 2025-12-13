एक टन से अधिक खाद खरीदने वालों की होगी जांच, कृषि विभाग और राजस्व टीम करेगी सत्यापन

जागरण संवाददाता, बस्ती। कृषि क्षेत्र में सब्सिडी वाले उर्वरकों (खाद) के कथित दुरुपयोग और कालाबाजारी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने कमर कस ली है। एक महत्वपूर्ण और सख्त कदम उठाते हुए, अब उन सभी किसानों और व्यक्तियों के रिकार्ड्स की गहन जांच शुरू कर दी गई है, जिन्होंने एक टन (1000 किलोग्राम) से अधिक सब्सिडी वाली खाद की खरीद की है।

कृषि निदेशक के निर्देश पर, यह सत्यापन अभियान युद्धस्तर पर चलाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद का उपयोग केवल कृषि कार्यों के लिए हो रहा है और बिचौलियों या गैर-कृषि उपयोगकर्ताओं द्वारा इसका अनुचित लाभ नहीं लिया जा रहा है।

कार्रवाई में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह अभियान केवल कागजी खानापूर्ति नहीं होगा, बल्कि जमीनी स्तर पर गांव-गांव जाकर किसानों से भौतिक सत्यापन किया जाएगा। टीमें उन सभी व्यक्तियों के पास जाएंगी, जिन्होंने निर्धारित सीमा से अधिक खाद खरीदी है।

मौके पर उनके खेतों का रकबा (एरिया आफ लैंड) देखा जाएगा और यह जांचा जाएगा कि खरीदे गए खाद की मात्रा उनके पास मौजूद कृषि भूमि की आवश्यकता के अनुरूप है या नहीं। खरीददार को यह साबित करना होगा कि खरीदी गई खाद वास्तव में उनके खेतों में प्रयोग की गई है।

आशंका है कि बड़े पैमाने पर खाद की खरीद कर इसे गैर-कृषि कार्यों में उपयोग किया जा रहा है या अधिक कीमत पर कालाबाजारी की जा रही है। सत्यापन के दौरान ऐसे सभी संभावित मामलों की पहचान की जाएगी। जांच में अनियमितता पाए जाने पर या यह सिद्ध होने पर कि खाद का दुरुपयोग किया गया है, संबंधित व्यक्ति या किसान के खिलाफ सब्सिडी के लाभ को वापस लेने की कानूनी होगी। विभाग का उद्देश्य असली किसानों को राहत देना है। हम किसी भी सूरत में सब्सिडी वाले उर्वरकों की हेराफेरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक टन से अधिक खरीद एक बड़ा संकेत है, जिसकी गहनता से जांच आवश्यक है। पूरे जिले में संदिग्ध किसानों का सत्यापन कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। -डा. बीआर मौर्य, जिला कृषि अधिकारी, बस्ती।

एक ही किसान को बार-बार यूरिया बेचने पर लाइसेंस निलंबित वर्मा खाद भंडार परसरामपुर द्वारा एक ही किसान को बार-बार अधिक मात्रा में यूरिया दिए जाने का मामला जिला कृषि अधिकारी ने शनिवार को पकड़ा है। उन्होंने वर्मा खाद भंडार प्रतिष्ठान का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।