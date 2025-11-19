जागरण संवाददाता, बस्ती। लंबी बीमारी से जूझ रहे एक पुलिस कांस्टेबल ने अपने गृह जनपद के आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दुखद घटना से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है। दिवंगत पुलिसकर्मी की पहचान 52 वर्षीय केसरी नंदन वर्मा के रूप में हुई है, जो वर्तमान में पड़ोसी जिले बहराइच में तैनात थे।

दिवंगत सिपाही कप्तानगंज के पटखौली राजा गांव के निवासी थे। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, सिपाही केशरी नंदन पिछले कुछ समय से किसी ह्दयरोग, व फालिज की बीमारी से पीड़ित थे, जिसके चलते वह काफी तनाव में थे। यह दुखद घटना बुधवार को उनके पैतृक आवास में हुई। जब परिवार के सदस्यों ने उन्हें फंदे से लटका देखा, तो चीख-पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई की गई।

प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण गंभीर बीमारी के कारण उपजा अवसाद माना जा रहा है। वर्तमान में वह बहराइच जिले में कार्यरत थे। उनकी मृत्यु की खबर सुनते ही बहराइच पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों में गहरा दुख व्याप्त हो गया है। उनके साथियों ने बताया कि वह एक कर्तव्यनिष्ठ और मिलनसार सिपाही थे, लेकिन बीमारी के कारण कुछ समय से परेशान चल रहे थे।