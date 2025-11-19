Language
    Basti News: बीमारी से परेशान सिपाही ने घर में फांसी लगाकर दी जान, पर‍िवार में मचा कोहराम

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 04:31 PM (IST)

    बस्ती में एक सिपाही केशरी नंदन वर्मा ने बीमारी से परेशान होकर अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह बहराइच जिले में तैनात थे और हृदय रोग व फालिज से पीड़ित थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सिपाही का अंतिम संस्कार पुलिस सम्मान के साथ किया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, बस्ती। लंबी बीमारी से जूझ रहे एक पुलिस कांस्टेबल ने अपने गृह जनपद के आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दुखद घटना से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है। दिवंगत पुलिसकर्मी की पहचान 52 वर्षीय केसरी नंदन वर्मा के रूप में हुई है, जो वर्तमान में पड़ोसी जिले बहराइच में तैनात थे।

    दिवंगत सिपाही कप्तानगंज के पटखौली राजा गांव के निवासी थे। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, सिपाही केशरी नंदन पिछले कुछ समय से किसी ह्दयरोग, व फालिज की बीमारी से पीड़ित थे, जिसके चलते वह काफी तनाव में थे। यह दुखद घटना बुधवार को उनके पैतृक आवास में हुई। जब परिवार के सदस्यों ने उन्हें फंदे से लटका देखा, तो चीख-पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई की गई।

    प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण गंभीर बीमारी के कारण उपजा अवसाद माना जा रहा है। वर्तमान में वह बहराइच जिले में कार्यरत थे। उनकी मृत्यु की खबर सुनते ही बहराइच पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों में गहरा दुख व्याप्त हो गया है। उनके साथियों ने बताया कि वह एक कर्तव्यनिष्ठ और मिलनसार सिपाही थे, लेकिन बीमारी के कारण कुछ समय से परेशान चल रहे थे।

    पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसओ आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी गई है, हालांकि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला ही प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दिवंगत सिपाही के परिवार पुत्र मनोज कुमार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। सिपाही का अंतिम संस्कार पर पुलिस सम्मान के साथ किया जाएगा।