अयोध्या में PM Modi के दौरे के दिन बस्ती के 154 जवान संभालेंगे मोर्चा, ध्वजारोहण पर सुरक्षा कड़ी
अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए बस्ती जिले से 154 पुलिसकर्मियों का विशेष दस्ता भेजा जा रहा है। इन जवानों को वीवीआइपी सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। जिले की पुलिस भी हाई अलर्ट पर है।
जागरण संवाददाता, बस्ती। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को होने वाले ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन के मद्देनजर जनपद की सीमा पर पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है। इस हाई प्रोफाइल दौरे में सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए जनपद की पुलिस भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
जिले से 154 चुनिंदा और तेज-तर्रार पुलिस कर्मियों का एक विशेष दस्ता प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए अयोध्या भेजा जा रहा है। शनिवार को इन जवानों को पुलिस लाइन से विधिवत रवाना किया जाएगा। रवानगी से पहले जिले के पुलिस अधिकारियों द्वारा जवानों को ब्रीफिंग दी जाएगी।
उन्हें वीवीआइपी सुरक्षा के प्रोटोकाल, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के कड़े निर्देश दिए जाएंगे।
पीएम के कार्यक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए, इन जवानों का चयन सामान्य प्रक्रिया से हटकर किया गया है। इसमें पांच निरीक्षक, 30 उपनिरीक्षक, 95 आरक्षी व मुख्य आरक्षी, 20 यातायात पुलिस कर्मी, दो टीएसआइ, दो महिला आरक्षी शामिल हैं। उन पुलिस कर्मियों को प्राथमिकता दी गई है, जो शारीरिक रूप से बेहद फिट हैं, जिनका पुराना रिकार्ड बेहतरीन रहा है और जो पहले भी वीवीआइपी ड्यूटी का अनुभव रखते हैं।
यहां की पुलिस कर्मी अयोध्या पहुंचकर वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन और एसपीजी (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) के साथ समन्वय स्थापित करेगी। इनका मुख्य कार्य कार्यक्रम स्थल के बाहरी और आंतरिक घेरे की सुरक्षा, रूट डायवर्जन का पालन कराना और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना होगा।
अयोध्या में प्रधानमंत्री के श्रीराम मंदिर कार्यक्रम के मद्देनजर जिले की पुलिस कर्मी भी हाई अलर्ट मोड में है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिले से 100 जांबाज पुलिस कर्मियों का दस्ता पुलिस लाइन से अयोध्या के लिए शनिवार को रवाना होगा।
यह हमारे जिले के लिए गर्व की बात है कि हमारे जवान इतने महत्वपूर्ण आयोजन की सुरक्षा का हिस्सा बन रहे हैं। सभी को पूरी मुस्तैदी और अनुशासन के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन जवानों को विशेष ब्रीफिंग के बाद भेजा जाएगा। सुरक्षा मानकों पर खरा उतरने वाले जवानों का ही चयन इस ड्यूटी के लिए किया गया है।
श्यामकांत, अपर पुलिस अधीक्षक, बस्ती
