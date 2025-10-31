Language
    राष्ट्रीय एकता दिवस: डीआइजी बस्ती रेंज ने रन फॉर यूनिटी' को दिखाई हरी झंडी, सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने लगाई दौड़

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 12:05 PM (IST)

    राष्ट्रीय एकता दिवस पर डीआइजी बस्ती रेंज ने 'रन फॉर यूनिटी' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ में सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य एकता और अखंडता का संदेश फैलाना था। डीआइजी ने पुलिसकर्मियों को देश की एकता के लिए समर्पित रहने के लिए प्रेरित किया।

    बाएं से डीआइजी संजीव त्यागी, एसपी अभिनन्दन, एएसपी श्याम कांत। जागरण

    जागरण संवाददाता, बस्ती। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शुक्रवार की सुबह सात बजे जिला मुख्यालय पर रन फार यूनिटी (एकता के लिए दौड़) का भव्य आयोजन किया गया। इस दौड़ को बस्ती रेंज के उपमहानिरीक्षक (डीआइजी) संजीव त्यागी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वह स्वयं एसपी अभिनन्दन, एएसपी श्यामकांत व सीओ सिटी सत्येन्द्र भूषण तिवारी ने दौड़ में पुलिस कर्मियों के साथ उत्साहपूर्वक शामिल हुए।

    जिला मुख्यालय के अलावा सभी 16 थानाक्षेत्रों में भी रन फार यूनिटी आयोजित की गई, जिसमें शहर कोतवाल दिनेश चन्द्र चौधरी, एसओ पुरानी बस्ती महेश सिंह, लालगंज संजय कुमार, कलवारी गजेन्द्र प्रताप सिंह, नगर विश्वमोहन राय, मुंडेरवा प्रदीप सिंह,वाल्टरगंज उमाशंकर त्रिपाठी, रुधाैली विजय कुमार दुबे, सोनहा चंदन कुमार, कप्तानगंज आलोक श्रीवास्तव, छावनी जनार्दन प्रसाद व परसरामपुर में एसओ भानुप्रताप सिंह, महिला थाने की एसएचओ डा.शालिनी सिंह व उनकी टीम ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को चरितार्थ किया।

    एकता का संदेश लेकर दौड़ी खाकी वर्दी

    डीआइजी रेंज ने दौड़ शुरू करने से पहले उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। उन्होंने अपने संबोधन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद किया, जिन्होंने देश की 560 से अधिक रियासतों को एकजुट कर अखंड भारत का निर्माण किया था।

    डीआइजी ने कहा कि इस दौड़ का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। रन फार यूनिटी सिविल लाइन के कंपनीबाग चौराहा से शुरू होकर गांधीनगर चौक तक गई, जहां प्रतिभागियों ने एकता का संदेश दिया। विपरीत मोसम व वर्षा के बाद भी इस दौरान प्रतिभागियों के चेहरे पर जोश और उत्साह झलक रहा था।

    उन्होंने देशभक्ति के नारों के साथ दौड़ पूरी की। इस आयोजन में पुलिस और यातायात विभाग ने दौड़ के मार्ग पर सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की, ताकि किसी भी प्रतिभागी को कोई असुविधा न हो। दौड़ के समापन पर डीआइजी ने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और राष्ट्रीय एकता के लिए संकल्प लिया।