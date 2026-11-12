बस्ती के मुंडेरवा चीनी मिल में नवंबर के आखिरी हफ्ते से शुरू होगी पेराई, ब्वायलर पूजन से हुआ आगाज

संवाद सूत्र, मुंडेरवा (बस्ती)। मुंडेरवा चीनी मिल में पेराई सत्र 2026-27 की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। गुरुवार को मिल परिसर में ब्वायलर पूजन के साथ पेराई सत्र का औपचारिक शुभारंभ किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से पूजन के बाद ब्वायलर में आग डाली गई। मिल प्रबंधन के अनुसार, नवंबर के अंतिम सप्ताह से गन्ने की वास्तविक पेराई शुरू करने की तैयारी है। ऐसे में क्षेत्र के गन्ना किसानों को आगामी पेराई सत्र के लिए अपनी तैयारियां पूरी करने की जरूरत है।

कार्यक्रम में मिल के मुख्य अभियंता अरुण श्रीवास्तव यजमान के रूप में शामिल हुए। पंडित चंद्रेश्वर दूबे ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ब्वायलर का पूजन कराया। इसके बाद मिल के प्रधान प्रबंधक विनय कुमार मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर ब्वायलर में अग्नि प्रवेश कराया। इसके साथ ही पेराई सत्र के शुभारंभ की औपचारिक रस्म पूरी हुई।