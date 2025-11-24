60 हजार सीधे दुल्हन के खाते में और 25 हजार के गिफ्ट, बेटियों की शादी के लिए एक लाख तक खर्च करेगी यूपी सरकार
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बस्ती जिले में 575 बेटियों का विवाह कराया जाएगा। 1200 से अधिक आवेदनों में से 1000 पात्र पाए गए हैं, जिनका चयन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होगा। योजना में प्रति लाभार्थी एक लाख रुपये खर्च होंगे, जिसमें कन्या के खाते में 60 हजार रुपये और 25 हजार का उपहार शामिल है। विवाह कार्यक्रम दिसंबर के पहले सप्ताह में होगा।
जागरण संवाददाता, बस्ती। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार हर वर्ष गरीबों की बेटियों के हाथ पीले कर रही है। इस बार जिले को 575 बेटियों की शादी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कराए जाने का लक्ष्य मिला है। इसके सापेक्ष 1200 से अधिक आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं।इनमें से एक हजार आवेदन पात्र पाए गए हैं। ऐसे में योजना के तहत प्रथम आओ प्रथम पाओ की तर्ज पर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह करने वाले लाभार्थियों पर अब एक लाख रुपये खर्च होंगे। इसमें से 60 हजार की धनराशि कन्या के खाते में डीबीटी से भेजा जाएगा। इसके साथ ही 25 हजार रुपये कीमत का उपहार दिया जाएगा। वहीं विवाह के आयोजन पर 15 हजार रुपये प्रति जोड़ा खर्च किया जाएगा।
सरकार की ओर से धनराशि दोगुना किए जाने से गरीब अभिभावकों को काफी सहूलियत मिलेगी। योजना की धनराशि बढने से अब आवेदकों की संख्या भी बढने लगी है। पहले जहां लक्ष्य पूरा करने के लिए विभाग को पसीना बहाना पड़ता था,वहीं अब लक्ष्य से दोगुना आवेदन आ रहे हैं। ऐसे में लाभार्थियों का चयन करने के लिए विभाग को पहले आओ, पहले पाओ की रणनीति अपनानी पड़ रही है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम दिसंबर के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है। आयोजन से पूर्व टेंडर की प्रक्रिया पूरी करा ली गई है। पात्र लक्ष्य से अधिक मिले हैं। जो भी पात्र बचेंगे उनको लक्ष्य बढने पर लाभान्वित किया जाएगा। -लालजी यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।