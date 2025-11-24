60 हजार सीधे दुल्हन के खाते में और 25 हजार के गिफ्ट, बेटियों की शादी के लिए एक लाख तक खर्च करेगी यूपी सरकार

जागरण संवाददाता, बस्ती। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार हर वर्ष गरीबों की बेटियों के हाथ पीले कर रही है। इस बार जिले को 575 बेटियों की शादी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कराए जाने का लक्ष्य मिला है। इसके सापेक्ष 1200 से अधिक आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं।इनमें से एक हजार आवेदन पात्र पाए गए हैं। ऐसे में योजना के तहत प्रथम आओ प्रथम पाओ की तर्ज पर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह करने वाले लाभार्थियों पर अब एक लाख रुपये खर्च होंगे। इसमें से 60 हजार की धनराशि कन्या के खाते में डीबीटी से भेजा जाएगा। इसके साथ ही 25 हजार रुपये कीमत का उपहार दिया जाएगा। वहीं विवाह के आयोजन पर 15 हजार रुपये प्रति जोड़ा खर्च किया जाएगा।

सरकार की ओर से धनराशि दोगुना किए जाने से गरीब अभिभावकों को काफी सहूलियत मिलेगी। योजना की धनराशि बढने से अब आवेदकों की संख्या भी बढने लगी है। पहले जहां लक्ष्य पूरा करने के लिए विभाग को पसीना बहाना पड़ता था,वहीं अब लक्ष्य से दोगुना आवेदन आ रहे हैं। ऐसे में लाभार्थियों का चयन करने के लिए विभाग को पहले आओ, पहले पाओ की रणनीति अपनानी पड़ रही है।