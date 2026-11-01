पुरानी बस्ती में संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र,पुरानी बस्ती। 32 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थिति में फंदे से लटकता हुआ शव उसके घर में रविवार की सुबह मिला है । घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के बडेरिया बुजुर्ग गांव के रहने वाले 32 वर्षीय आशीष (पुत्र रंजीत) ने किसी बात से क्षुब्ध होकर यह कदम उठाया। स्वजन को जब घटना की जानकारी मिली, तो घर में कोहराम मच गया। आनन-फानन में इसकी सूचना पुरानी पुलिस को दी गई।