चक्रवाती तूफान अर्णब का बस्ती में असर: पारा लुढ़का, स्कूल बंद, धान की फसल को नुकसान

जागरण संवाददाता, बस्ती। चक्रवाती तूफान अर्णब का असर अब बस्ती जिले में भी दिखाई देने लगा है। शुक्रवार की सुबह से ही रुक-रुककर बारिश शुरू हो गई। बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। सुबह से ही वातावरण में ठंडक महसूस की जाने लगी।

मौसम विभाग के अनुसार जिले में अधिकतम तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान है। इससे पहले गुरुवार को अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे बस्ती का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।



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