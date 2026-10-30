पशुपालक अध्ययन भ्रमण योजना की पहल, बस्ती के 210 पशुपालक कृषि विश्वविद्यालयों में सीखेंगे आधुनिक तकनीक

जागरण संवाददाता, बस्ती। जिले के 210 प्रगतिशील पशुपालकों को एक्सपोजर विजिट कराकर पशुपालन की आधुनिक तकनीकों से परिचित कराया जाएगा। इसके लिए उन्हें अयोध्या, मथुरा और पंतनगर स्थित कृषि एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों का भ्रमण कराया जाएगा। इस दौरान पशुपालकों को चारा उत्पादन, पशुपालन की नई विधियों और वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी।

पशुपालकों को आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज अयोध्या, पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान, मथुरा तथा गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर ले जाया जाएगा। यहां उन्हें उन्नत पशुपालन के तरीकों और चारा उत्पादन की आधुनिक तकनीकों से अवगत कराया जाएगा। हर ब्लाक के एक एक पशु चिकित्साधिकारी संबंधित ब्लाकों के नोडल होंगे।