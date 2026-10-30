बस्ती के किसानों के लिए खुशखबरी, रबी सीजन में आलू बीज पर मिल रहा 1000 रुपये का भारी अनुदान

जागरण संवाददाता, बस्ती। रबी सीजन की प्रमुख फसल आलू की बुआई को बढ़ावा देने और किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से उद्यान विभाग की ओर से अनुदान पर उन्नत किस्म का आलू बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के तहत पंजीकृत किसानों को आलू बीज की खरीद पर एक हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से सीधी सब्सिडी (अनुदान) दी जा रही है।

योजना प्रभारी भानुप्रताप तिवारी ने बताया कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण और रोगमुक्त बीज सुलभ कराने के लिए यह पहल की गई है, जिससे प्रति हेक्टेयर पैदावार में बढ़ोतरी हो सके। जिले में कुफरी बहार व कुफरी सिंदरी वेराईटी के आलू बीज 41- 41 क्विंटल उपलब्ध हैं। कुफरी बाहर 3480 प्रति क्विंटल वह कुफरी सिंदरी 3630 रुपये प्रति क्विंटल उपलब्ध है।