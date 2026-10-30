बस्ती में 600 नौनिहाल संभालेंगे रामलीला की कमान, 12 नवंबर से शुरू होगा भव्य मंचन

महेंद्र कुमार त्रिपाठी, बस्ती। आधुनिकता की दौड़ में अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने की चुनौती के बीच बस्ती में नई पीढ़ी को भारतीय परंपराओं से जोड़ने की अनूठी पहल की जा रही है। सनातन धर्म संस्था ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण का बीड़ा उठाते हुए बच्चों को श्रीरामलीला के मंचन से जोड़ने का अभियान शुरू किया है।

शहर के 20 विद्यालयों के 600 से अधिक विद्यार्थी भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों, उनके आदर्शों और रामलीला में अभिनय की बारीकियां सीख रहे हैं। 12 नवंबर से ये बच्चे मंच पर भगवान श्रीराम के विविध स्वरूपों का प्रदर्शन करेंगे। यह आयोजन केवल अभिनय का अभ्यास नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने का प्रयास भी है।



अभिनय के साथ संस्कारों की सीख



रामलीला भारतीय लोक परंपरा और सांस्कृतिक चेतना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके माध्यम से भगवान श्रीराम के जीवन, मर्यादा, त्याग, कर्तव्य और आदर्शों को जनमानस तक पहुंचाया जाता रहा है। सनातन धर्म संस्था की पहल इसी परंपरा को बच्चों के बीच जीवंत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विद्यालयों के विद्यार्थियों को रामलीला के पात्रों के अनुरूप अभिनय, संवाद अदायगी, भाव-भंगिमा और मंच पर प्रस्तुति के तौर-तरीके सिखाए जा रहे हैं।

इस अभ्यास से बच्चों को सामूहिक रूप से काम करने, अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और मंच पर आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत होने का अवसर भी मिल रहा है। भगवान श्रीराम के चरित्र को मंच पर उतारने के लिए संवादों के भाव समझना और प्रसंगों की संवेदना को आत्मसात करना जरूरी है। ऐसे में यह अभियान विद्यार्थियों को भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के करीब लाने का माध्यम बन सकता है।

नई पीढ़ी के जरिए परंपरा का विस्तार

शहर के 20 विद्यालयों के 600 से अधिक बच्चों की भागीदारी इस पहल के व्यापक स्वरूप को दर्शाती है। नवंबर में प्रस्तावित प्रस्तुति के जरिए विद्यार्थी भगवान श्रीराम के विभिन्न स्वरूपों और उनसे जुड़े प्रसंगों को मंच पर साकार करेंगे। इससे दर्शकों को भी बच्चों की दृष्टि से रामकथा के विविध पक्षों को देखने का अवसर मिलेगा।

संस्था का यह प्रयास सांस्कृतिक विरासत को केवल पुस्तकों और धार्मिक आयोजनों तक सीमित रखने के बजाय उसे नई पीढ़ी के अनुभव का हिस्सा बनाने की दिशा में कदम है। बच्चों के अभिनय के माध्यम से रामलीला की परंपरा को आगे बढ़ाने की यह पहल बस्ती में सांस्कृतिक चेतना के विस्तार की उम्मीद जगाती है।