शादी को लेकर प्रेमी जोड़े में हुआ झगड़ा तो उठाया ये खौफनाक कदम, फिर पड़ोसी बने मसीहा और....

संवाद सूत्र, पुरानी बस्ती। रविवार को पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के एक प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। लेकिन ग्रामीण ने उन दोनों को बचा लिया। उन्हें एहतियातन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत सामान्य बताई गई है। पुरानी बस्ती थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक रामभवन प्रजापति ने प्रेमी युगल द्वारा फांसी लगाए जाने की सूचना पर वे गांव में पहुंचे तो देखा कि दोनों को बरामदे में बैठाया गया है। गले पर फंदे का निशान हैं।

पूछताछ में पता चला कि युवक और युवती में प्रेम संबंध था। युवक, युवती की बड़ी बहन देवर है। वह दोनों करीब आठ माह से बिना शादी के पति-पत्नी की तरह रह रहे थे। शादी को लेकर हुआ विवाद रविवार को दोनों में शादी करने को लेकर विवाद हुआ। वुवक दो माह बाद शादी के लिए कह रहा था। युवती तत्काल शादी के लिए जिद कर रही थी, इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और रविवार को सुबह पंखे से दुपट्टा का फंदा लगाकर दोनों लटक गए।