Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    25 हजार का इनामी कुख्यात महाराष्ट्र से गिरफ्तार, सिद्धार्थनगर जिले का रहने वाला है इनामी बदमाश

    By Skand Kumar Shukla Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:58 PM (IST)

    सिद्धार्थनगर जिले का 25 हजार का इनामी कुख्यात बदमाश महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुआ। महाराष्ट्र पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बदमाश को पकड़ा। बदमाश सिद्धार्थनगर जिले का रहने वाला है और कई मामलों में वांछित था।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बस्ती। जघन्य दुराचार के मामले में फरार चल रहे और 25000 के इनामी अपराधी को पुलिस की संयुक्त टीम ने महाराष्ट्र के बृह्मन जिले से गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धार्थनगर जनपद का रहने वाला आरोपित पिछले कई महीनों से पुलिस को चकमा दे रहा था और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरारी और गिरफ्तारी का के घटनाक्रम के म़ताबिक कलवारी क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुराचार की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। घटना के तुरंत बाद आरोपित ने अपना घर छोड़ दिया और पहचान छिपाने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग बंद कर दिया था। वह लगातार देश के विभिन्न राज्यों में छिपता फिर रहा था।

    इनामिया अपराधी शफीकुर्रहमान पुत्र सुलेमान निवासी झकहिया, थाना कठेला समयमाता, सिद्धार्थनगर की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन ने आरोपित की गिरफ्तारी के लिए कलवारी पुलिस व सर्विलांस की टीम का गठन किया, जिसमें साइबर और सर्विलांस विशेषज्ञों को शामिल किया गया।

    अथक प्रयासों और तकनीकी निगरानी के आधार पर, पुलिस टीम को सूचना मिली कि आरोपी मुंबई के बृह्मन जिले के मानखुर्द रेलवे स्टेशन के पास एक कबाड़ की दुकान पर पहचान बदलकर रह रहा है। स्थानीय पुलिस की मदद से ज्वाइंट टीम ने छापेमारी कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

    एएसपी ने बताया कि यह अपराधी समाज के लिए एक गंभीर खतरा था। हमारी टीम ने आधुनिक तकनीक और पारंपरिक पुलिसिंग का तालमेल बिठाकर इसे पकड़ने में सफलता हासिल की है। यह गिरफ्तारी यह संदेश देती है कि अपराधी कितना भी दूर भाग जाए, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। बताया कि शफीकुर्रहमान को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जनपद में लाया गया, इसके बाद स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया। जहां से 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आरोपित के अपराध से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच-पड़ताी की जा रही है।


    गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

    इनामिया शफीकुर्रहमान को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष कलवारी गजेन्द्र प्रताप सिंह, एसआइ शेषनाथ यादव, रामकेश यादव, मुख्य आरक्षी सत्येन्द्र सिंह, देशदीपक सिंह, आरक्षी देवेन्द्र निषाद शामिल रहे।