IIT मुंबई में प्रवेश के नाम पर 42 लाख की धोखाधड़ी, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष, जेई और ठेकेदार के विरुद्ध केस
बस्ती में बेटी के IIT मुंबई में प्रवेश के नाम पर 42 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने जेई, ठेकेदार और सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
HighLights
बेटी के IIT मुंबई प्रवेश के नाम पर ठगी।
जेई, ठेकेदार, सपा पूर्व जिलाध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज।
पीड़ित भाजपा नेता से 42 लाख रुपये उधार लिए।
जागरण संवाददाता बस्ती। बेटी का आइआइटी मुंबई में प्रवेश कराने के नाम पर 42 लाख रुपये उधार लेने और वापस न करने के आरोप में पुलिस ने जेई, ठेकेदार और समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष के विरुद्ध धोखाधड़ी व धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।
कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पतिला निवासी व्यवसायी एवं भाजपा नेता उमाशंकर पटवा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पांच मार्च 2025 को उनके आवास पर उनके परिचित जेई ओमप्रकाश की बेटी के आइआइटी मुंबई में प्रवेश को लेकर बातचीत हुई थी। इस दौरान सिंचाई विभाग के ठेकेदार अशोक यादव और समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष राजाराम यादव भी मौजूद थे।
आरोप है कि बेटी का प्रवेश कराने के लिए जेई ने 42 लाख रुपये उमाशंकर से उधार मांगे। 31 मार्च 2025 तक पूरी रकम लौटाने की गारंटी दी। इस पर उन्होंने दो लाख रुपये बैंक खाते के माध्यम से और 40 लाख रुपये नकद दे दिए। आरोप है कि नकदी उनके आवास से अशोक यादव लेकर गए थे।
पीड़ित के अनुसार, निर्धारित समय बीतने के बाद जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपित लगातार आश्वासन देते रहे और अलग-अलग बहाने बनाकर टालमटोल करते रहे। आरोप है कि नौ मई 2026 को जेई ओमप्रकाश ने फोन कर धमकी दी कि उनका स्थानांतरण झांसी हो गया है। अब वह रुपये वापस मिलने की उम्मीद छोड़ दें।
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थानाध्यक्ष कप्तानगंज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर तीनों के विरुद्ध धोखाधड़ी और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में जो दो अन्य लोगों का नाम है उनपर रुपये वापस कराने की गारंटी लेने का आरोप है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रवीन्द्र नाथ यादव को सौंपी गई है।