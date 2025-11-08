मानदेय न मिलने से अस्पताल में जड़ा ताला, आशा कार्यकर्ताओं के धरने पर बैठने से प्रभावित हुआ टीकाकरण

संवाद सूत्र, सल्टौआ (बस्ती)। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सल्टौआ के आशा कार्यकर्ताओं का चार माह का बकाया मानदेय न मिलने से उनके सब्र का बाध शनिवार को टूट गया। अस्पताल में ताला जड़कर वह धरने पर बैठ गईं। आशा कार्यकर्ता सुबह सात बजे अस्पताल के कोल्ड चेन रुम सहित सभी कक्षों में ताला जड़ कर धरने पर बैठ गई।

ताला बंदी से बैक्सीन कैरियर बाक्स सेंटर पर नहीं जा सका, जिससे टीकाकरण प्रभावित रहा। करीब दो घंटे बाद क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी पहुंचे। आशा कार्यकर्ताओं के साथ वह भी धरने पर बैठ गए। कहा कि आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हैं। इनका पारिश्रमिक समय से न मिलना सरकार की नाकामयाबी को उजागर करता है।

उन्होंने कहा की गंभीर बात यह है कि अल्प पारिश्रमिक में भी आशा कार्यकर्ता से दो सौ रुपये सुविधा शुल्क लिया जाता है। बताया कि पूर्व में सदन में आशा,आंगनबाड़ी, रसोईया के प्रकरण को उठाया था। इस अन्याय के विरुद्ध सड़क से सदन तक लड़ाई जारी रखेंगें।

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राजीव निगम ने मौके पर पहुंच कर आशा कार्यकर्ताओं की समस्या सुनी। गुरुवार तक भुगतान का आश्वासन दिया है। जिसके बाद धरना खत्म किया। आशा संघ के संरक्षक फूलचंद्र चौधरी ने कहा कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो फिर से आंदोलन को बाध्य होंगे।

चिकित्साधिकारी डॉ. मनीष मद्धेशिया ने बताया तकनीकी समस्या के कारण भुगतान नहीं हो पाया है। आशाओं का कहना था कि 13 ब्लाकों में भुगतान हो गया है, आखिर सल्टौआ में ही तकनीकी समस्या कैसे आ गई। जगराम यादव, कौशिल्या कुशलावती, सुशीला,चंदा,पूजा, मधुबाला, रागनी, सरोज, सुषमा, वदना सहित अन्य मौजूद रहे।