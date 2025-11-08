मानदेय न मिलने से अस्पताल में जड़ा ताला, आशा कार्यकर्ताओं के धरने पर बैठने से प्रभावित हुआ टीकाकरण
मानदेय न मिलने से नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में ताला लगा दिया, जिससे टीकाकरण सेवाएं बाधित हो गईं। कार्यकर्ताओं ने कई महीनों से भुगतान न होने की शिकायत की और विरोध जारी रखने की चेतावनी दी। अधिकारियों ने जल्द ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है, लेकिन टीकाकरण के लिए आए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
संवाद सूत्र, सल्टौआ (बस्ती)। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सल्टौआ के आशा कार्यकर्ताओं का चार माह का बकाया मानदेय न मिलने से उनके सब्र का बाध शनिवार को टूट गया। अस्पताल में ताला जड़कर वह धरने पर बैठ गईं। आशा कार्यकर्ता सुबह सात बजे अस्पताल के कोल्ड चेन रुम सहित सभी कक्षों में ताला जड़ कर धरने पर बैठ गई।
ताला बंदी से बैक्सीन कैरियर बाक्स सेंटर पर नहीं जा सका, जिससे टीकाकरण प्रभावित रहा। करीब दो घंटे बाद क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी पहुंचे। आशा कार्यकर्ताओं के साथ वह भी धरने पर बैठ गए। कहा कि आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हैं। इनका पारिश्रमिक समय से न मिलना सरकार की नाकामयाबी को उजागर करता है।
उन्होंने कहा की गंभीर बात यह है कि अल्प पारिश्रमिक में भी आशा कार्यकर्ता से दो सौ रुपये सुविधा शुल्क लिया जाता है। बताया कि पूर्व में सदन में आशा,आंगनबाड़ी, रसोईया के प्रकरण को उठाया था। इस अन्याय के विरुद्ध सड़क से सदन तक लड़ाई जारी रखेंगें।
मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राजीव निगम ने मौके पर पहुंच कर आशा कार्यकर्ताओं की समस्या सुनी। गुरुवार तक भुगतान का आश्वासन दिया है। जिसके बाद धरना खत्म किया। आशा संघ के संरक्षक फूलचंद्र चौधरी ने कहा कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो फिर से आंदोलन को बाध्य होंगे।
चिकित्साधिकारी डॉ. मनीष मद्धेशिया ने बताया तकनीकी समस्या के कारण भुगतान नहीं हो पाया है। आशाओं का कहना था कि 13 ब्लाकों में भुगतान हो गया है, आखिर सल्टौआ में ही तकनीकी समस्या कैसे आ गई। जगराम यादव, कौशिल्या कुशलावती, सुशीला,चंदा,पूजा, मधुबाला, रागनी, सरोज, सुषमा, वदना सहित अन्य मौजूद रहे।
आशा कार्यकर्ताओं की ये रहीं मांगे
आशा कार्यकर्ताओं ने दस सूत्रीय मांग को लेकर आवाज बुलंद की। राज्य कर्मचारी का दर्जा, राज्य कर्मचारी के समान सुविधा, चार माह का बकाया मानदेय भुगतान, 2025 में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान का भुगतान, डाट्स प्रोवाइडर का अप्रैल 2025 का भुगतान, आभा आइडी का भुगतान, फाइलेरिया अभियान, दस्तक संचारी अभियान के लिए कोई मानदेय नहीं दिया जाता उसका भी पारिश्रमिक देने सहित अन्य मांगे शामिल रही।
