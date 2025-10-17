बस्ती के खाद कारोबारी की सड़क हादसे में मौत, दुकान बंद कर जा रहा था घर

जागरण संवाददाता, बस्ती। सड़क हादसे में रुधौली के खाद कारोबारी की मृत्यु हो गई्। घटना रुधौली के भितेहरा के पास हुई। हादसा उस वक्त हुआ, जब वह पैदल दुकान की तरफ जा रहे थे। तभी एक बाइक सवार ने उन्हें ठोकर मार दी।

गंभीर रूप से घायल व्यापारी को सीएचसी रुधौली में भर्ती कराया गया। वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालत बिगड़ती देख चिकित्सक ने मेडिकल कालेज लखनऊ रेफर कर दिया। लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। रुधौली के भितेहरा निवासी महादेव कसौधन (36) ने गांव के चौराहे पर गुप्ता खाद भंडार के नाम से दुकान खोल रखी है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात दुकान बंद करके महादेव घर पर भोजन करने चले गए थे। भोजन के बाद रोज रात की तरह गुरुवार की रात भी दुकान पर सोने के लिए जा रहे थे।