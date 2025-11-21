जल्दी से करा लें फार्मर रजिस्ट्री, नहीं तो रुक सकता है किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का पैसा

जागरण संवाददाता, बस्ती। किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराने और पराली न जलाने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान 10 किसानों का फार्मर रजिस्ट्री भी पूरा कराया गया। भीटी मिश्र हसीनाबाद स्थित सहज जनसेवा केंद्र पर कृषि गोदाम एटीएम अजीत चौधरी ने बताया कि जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है।

उनकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त रोकी जा सकती है। इसलिए सभी किसानों को समय रहते अपनी रजिस्ट्री अवश्य करानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री का कार्य इन दिनों युद्धस्तर पर चल रहा है। किसान जनसुविधा केंद्रों, सहज केंद्रों एवं पंचायत सहायकों की मदद से अपना रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं।

पराली प्रबंधन पर जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि पराली जलाना पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाता है और ऐसा करने वाले किसानों को अनुदान से वंचित किया जा सकता है।

उन्होंने पराली को खेत में फैलाकर सिंचाई करने, कुछ दिनों बाद यूरिया घोल का छिड़काव करने और एक सप्ताह बाद खेत की जोताई करने की सलाह दी। कार्यक्रम में ऋषि कुमार, किसान दिलीप कुमार, सुनील कुमार सहित कई किसान उपस्थित रहे।