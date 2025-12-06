'हैलो, मैं नायब तहसीलदार बोल रहा हूं BLO आपका SIR पीछे है', निर्वाचन अधिकारी फोन करके ले रहे गणना फॉर्म की जानकारी

संवाद सूत्र, गायघाट (बस्ती)। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) गणना प्रपत्र को मैपिंग और डिजिटलाइल्ड को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। महादेवा विधानसभा क्षेत्र के अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी ने खुद बीएलओ के पास फोन कर करके उनका अपडेट ले रहे हैं। जिस बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) का प्रगति ठीक नहीं है, उन्हें संबंधित ब्लॉक मुख्यालय व बीआरसी बुलाकर कार्य को पूरा कराने में लगे हुए हैं।

महादेवा विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर को लेकर जिम्मेदार अधिकारी पूरा जोर लगा दिए हैं। कार्य को शत प्रतिशत करने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की ड्यूटी बढ़ा दी गई है। शनिवार को बीआरसी कुदरहा में बीएलओ के सहयोग में 200 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। जो युद्ध स्तर पर मैपिंग और डिजिटलाइल्ड कराने में लगे हुए थे।

गणना प्रपत्र जमा करने और डिजिटलाइल्ड करने के लिए 11 दिसंबर अंतिम दिन है। ऐसी स्थिति में कार्य को शत प्रतिशत संपन्न करना बीएलओ के लिए चुनौती बना हुआ है। सबसे ज्यादा समस्या 2003 के बाद आई बहू का विवरण भरने में हो रहा है।

इतना ही नहीं ज्यादातर मतदाताओं ने गणना प्रपत्र तो ले लिया। लेकिन उसमें अपना विवरण भरकर जमा नहीं कर रहे हैं। अब उनका गणना प्रपत्र बीआरसी और ब्लाक मुख्यालय से प्रिंट आउट निकाल कर बीएलओ उन्हें स्वयं पूरा करने में लगे है। इसके बावजूद भी बूथ संख्या 9,10,12,193,195,200,390,362 सहित ज्यादातर बूथों पर अभी भी 200 से ऊपर के गणना प्रपत्र अधूरा है।