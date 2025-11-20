महिला समेत आठ इनामी बदमाशों ने उड़ाई पुलिस की नींद, एसपी ने दिए गिरफ्तारी के सख्त निर्देश

स्कन्द कुमार शुक्ला, जागरण, बस्ती। ज़िले में अपराध का ग्राफ एक बार फिर तेज़ी से ऊपर जाता दिख रहा है। पुलिस प्रशासन के लिए उस समय एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है जब आठ दुर्दांत और इनामी अपराधियों की सक्रियता सामने आई है, जिसमें एक महिला अपराधी भी शामिल है। ये सभी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और इनकी धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियानों में अब तक सफलता नहीं मिल पाई है।

जनपद में संगीन वारदातों को अंजाम देकर फरार चल रहे कुख्यात इनामी बदमाशों ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है। इन अपराधियों की गिरफ्तारी न हो पाना अब पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। पुलिस अधीक्षक ने इन सभी बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है और उनकी तलाश को तेज करने का निर्देश दिया है।

इन बदमाशों में से प्रत्येक पर 25 हजार हजार रुपये का इनाम है, जो इनके गंभीर आपराधिक रिकार्ड को दर्शाता है। सबसे मुख्य बात यह कि इसमें से अकेले पैकोलिया थाने के वांछित पांच इनामी अपराधी शामिल हैं। ये बदमाश मुख्य रूप से हत्या, जानलेवा हमले जैसे जघन्य अपराधों में वांछित हैं। इनकी फरारी के कारण कई मामलों की न्यायिक प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है।

थाना पुलिस की कार्रवाई पर सवाल

इन बदमाशों के लगातार फरार रहने और जिले के अलग-अलग हिस्सों में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की सूचनाओं से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ये अपराधी छिपने और भेष बदलने में माहिर हैं। वे तकनीक का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि, हमने उनकी संभावित गतिविधियों वाले क्षेत्रों में विशेष टीमें लगातार दबिश में जुटी हुई हैं।



इन बदमाशों की है जनपद पुलिस की तलाश