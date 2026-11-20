महेंद्र कुमार त्रिपाठी, बस्ती। पशुपालन विभाग में भर्ती घोटाले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दायरे में पहुंचने की तैयारी है। मामले में पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह समेत अन्य आरोपितों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी जल्द ही इस प्रकरण में ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) दर्ज कर सकती है। इसके बाद आरोपितों की चल-अचल संपत्तियों, बैंक खातों और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की पड़ताल किए जाने की संभावना है। जांच का मकसद कथित घोटाले से अर्जित धन के स्रोत, उसके इस्तेमाल और इससे लाभान्वित होने वाले लोगों का पता लगाना होगा।

इस घटनाक्रम से बस्ती की राजनीति में भी चर्चा तेज हो गई है। पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह की पहचान जिले की राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरे के रूप में रही है। वह आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पुरानी सीट हरैया से दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे समय में पशुपालन भर्ती घोटाले की जांच में उनका नाम सामने आना उनकी सियासी राह के लिए चुनौती बन सकता है।

ईडी की संभावित कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वित्तीय लेनदेन की जांच होगा। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर सकती है कि भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के जरिए कितनी रकम अर्जित की गई और उसका इस्तेमाल कहां-कहां हुआ। आरोपितों के बैंक खातों, संपत्तियों के दस्तावेजों और आर्थिक गतिविधियों की जांच के जरिये धन के लेनदेन की कड़ियां जोड़ी जा सकती हैं। यह भी जांच के दायरे में आ सकता है कि कथित रूप से अर्जित रकम किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के माध्यम से निवेश तो नहीं की गई।

यदि ईडी इस मामले में औपचारिक जांच शुरू करती है तो संबंधित लोगों से पूछताछ और वित्तीय अभिलेखों की पड़ताल का रास्ता खुल सकता है। इससे भर्ती घोटाले से जुड़े आर्थिक पहलुओं की नए सिरे से जांच होने की संभावना है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में एजेंसी के अगले कदम पर निगाहें टिकी हैं।

हरैया की दावेदारी के बीच बढ़ी सियासी चुनौती

राजकिशोर सिंह की राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से भी यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए वह अपनी पुरानी सीट हरैया से दावेदारी कर रहे हैं। क्षेत्र में राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिशों के बीच ईडी की संभावित जांच उनके सामने नई चुनौती खड़ी कर सकती है। चुनाव के दौरान विरोधी राजनीतिक दल इस प्रकरण को मुद्दा बना सकते हैं। फिलहाल यह प्रकरण उनके राजनीतिक भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दल बदलकर भाजपा तक पहुंचा राजकिशोर सिंह का सफर

बस्ती जिले के राजकिशोर सिंह वर्ष 2002 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर हरैया विधानसभा सीट से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। मायावती सरकार में उन्हें उद्यान मंत्री की जिम्मेदारी मिली। वर्ष 2003 में बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। मुलायम सिंह यादव सरकार में भी मंत्री बने।

वर्ष 2007 में सपा के टिकट पर दूसरी बार हरैया से विधायक चुने गए। वर्ष 2012 में लगातार तीसरी बार विधानसभा पहुंचे और अखिलेश यादव सरकार में उद्यान, लघु सिंचाई, पशुधन विकास एवं पंचायती राज विभागों की जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2014 में बस्ती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा।