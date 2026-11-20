जागरण संवाददाता, बस्ती। पैसे के लेनदेन के विवाद में बस्ती शहर के एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी को चार पहिया वाहन में जबरन बैठाकर बेरहमी से पीटने और हाथ-पैर बांधकर ले जाने का मामला सामने आया है। गुरुवार रात करीब 11:30 बजे रुधौली क्षेत्र के कोहरा गांव के पास कारोबारी किसी तरह चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। सड़क पर घायल अवस्था में पड़े कारोबारी को देखकर राहगीर भी सहम गए। उसके पैर में मोटी रस्सी बंधी हुई थी। राहगीरों ने तत्काल रस्सी काटकर उसे मुक्त कराया और पुलिस व एंबुलेंस सेवा को सूचना दी।

सूचना मिलते ही प्रभारी थानाध्यक्ष शिवकुमार यादव और विशुनपुरवा चौकी प्रभारी राजकुमार पटेल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुधौली पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

प्रभारी थानाध्यक्ष शिवकुमार यादव ने बताया कि घायल ने पूछताछ में अपनी पहचान राजीव पांडेय पुत्र राम मनोहर पांडेय निवासी भैसहिया, कोतवाली थाना क्षेत्र के रूप में बताई है। उसके अनुसार, पैसे के लेनदेन को लेकर कुछ लोग गुरुवार शाम को उसे कोतवाली थाना क्षेत्र के पकौड़ी चौराहे से चार पहिया वाहन में बैठाकर अपने साथ ले गए थे। आरोप है कि वाहन में बैठाने के बाद उसके साथ मारपीट की गई और हाथ-पैर बांध दिए गए। इसके बाद उसे वाहन में ही लेकर जा रहे थे।