डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट होने पर पेंशन के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर, इस एप से प्राप्त करें डीएलसी
पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी! अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) पाने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। एक विशेष ऐप के माध्यम से डीएलसी प्राप्त करना आसान हो गया है, जिससे पेंशन प्रक्रिया सरल हो जाएगी। यह सुविधा पेंशनभोगियों को घर बैठे ही डीएलसी प्राप्त करने में मदद करेगी।
जागरण संवाददाता, बस्ती। चलने-फिरने में असमर्थ या असाध्य बीमारी से जूझ रहे पेंशनरों को अब जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए बैंक या कोषागार के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डाक विभाग ने ऐसे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग पेंशनरों के लिए राहत भरी सुविधा शुरू की है। अब घर बैठे ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) बनवाया जा सकेगा। इसके लिए डाक विभाग के कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
एक नवंबर से प्रमाणपत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जो पेंशनर शारीरिक रूप से अक्षम हैं या अस्पताल में भर्ती हैं। वह अपने क्षेत्र के डाकिये से संपर्क कर सुविधा का लाभ ले सकेंगे। पेंशनर्स इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भेजकर भी इस सेवा का लाभ ले सकेंगे।
जिला कोषागार से 16 हजार लोग लेते हैं पेंशन
मुख्य कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति ने बताया कि जिला कोषागार से वर्तमान में 16 हजार पेंशनर हैं। वह अपनी इच्छानुसार किसी भी महीने में जीवित प्रमाण-पत्र ट्रेजरी में जमा कर सकते हैं। अब दिव्यांग व वयोवृद्ध पेंशनर को अनावश्यक बैंक या कोषागार के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
वह जीवन प्रमाणन एप की मदद से अपने मोबाइल या जनसुविधा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन डीएलसी यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यह व्यवस्था उनकी सुविधा के लिए लागू की गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।