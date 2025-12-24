Language
    'बेटे का अपहरण हो गया है ज़िंदा देखना चाहते हो तो...साइबर ठगों ने फोन कर व्यक्ति से ठग लिए 60 हजार

    By Sanjay Vishwakarma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:04 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो गया। साइबर ठगों ने फोन करके उसके बेटे के अपहरण की झूठी खबर दी और उसे जिंदा देखने के लिए 60 ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बस्ती। साइबर ठगों ने एक व्यक्ति को 60 हजार रुपये का चूना लगा दिया। मामला डेढ़ माह पुराना बताया गया है। लालगंज थाना क्षेत्र के रमपुरवा निवासी बेचूराम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि छह नवंबर को वह देईसांड़ बाजार से घर जा रहे थे।

    सुबह नौ बजे के करीब उनके मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर पूछा कहां हो। तुम्हारे बेटे का सऊदी अरब में अपहरण हो गया है।

    अगर बच्चे को ज़िंदा देखना चाहते हो तो दे रहे गूगल पे नंबर पर 60 हजार रुपये भेज दो। डर कर उन्होंने एक बार 45 हजार तो दूसरी बार 15 हजार रुपये भेज दिए।

    फिर मुंशी की फीस के नाम पर डेढ़ लाख रुपये मांगा। पुलिस ने मामले में संबंधित मोबाइल नंबर के धारक नाम पता अज्ञात के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।