बस्ती में साइबर ठगी, जालसाजों ने दो लोगों के खाते से उड़ाए 34.87 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, बस्ती। साइबर ठगों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामले में शातिर ठगों ने अलग-अलग वारदातों को अंजाम देते हुए दो व्यक्तियों के बैंक खातों से कुल 34.87 लाख रुपये उड़ा दिए।

पीड़ितों की तहरीर पर साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज कराने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। पीड़ित के पूर्वान्चल कंप्यूटर सेंटर कोतवाली रोडवेज मार्केट शिवा कालोनी, थाना कोतवाली की संस्था को अज्ञात व्यक्ति द्वारा ओ-लेवल व ट्रीपल-सी के अप्रूवल देने के नाम पर उनके खाते से 25 लाख 22 हजार 917 रुपये धोखे से साइबर ठग ने ट्रांसफर करवा लिया।