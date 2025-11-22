Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस्ती जिले में साइबर ठगों ने दो लोगों को बनाया शिकार, खाते से उड़ाया 34.87 लाख

    By Skand Kumar Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 01:36 PM (IST)

    बस्ती जिले में साइबर ठगों ने दो लोगों को निशाना बनाते हुए उनके खातों से 34.87 लाख रुपये उड़ा लिए। एक मामले में, ओ-लेवल अप्रूवल के नाम पर 25 लाख से अधिक की ठगी हुई, जबकि दूसरे मामले में व्योम ऐप के माध्यम से 9 लाख से अधिक रुपये निकाले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और संदिग्ध खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज। जागरण

    जागरण संवाददाता, बस्ती। साइबर ठगों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामले में शातिर ठगों ने अलग-अलग वारदातों को अंजाम देते हुए दो व्यक्तियों के बैंक खातों से कुल 34.87 लाख रुपये उड़ा दिए। पीड़ितों की तहरीर पर साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज कराने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। पीड़ित के पूर्वान्चल कंप्यूटर सेंटर कोतवाली रोडवेज मार्केट शिवा कालोनी, थाना कोतवाली की संस्था को अज्ञात व्यक्ति द्वारा ओ-लेवल व ट्रीपल-सी के अप्रूवल देने के नाम पर उनके खाते से 25 लाख 22 हजार 917 रुपये धोखे से साइबर ठग ने ट्रांसफर करवा लिया।

    पीड़ित प्रमोद कुमार दूबे निवासी परसा खाल थाना-सोनहा की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसी तरह ठगी का शिकार हुए शिवेन्द्र कुमार सिंह निवासी महादेवा, थाना-पैकोलिया के मोबाइल पर व्योम ऐप के लेनदेन की लिमिट दो लाख से बढ़कर पांच लाख होने का मैसैज आया और चार बार में नौ लाख 65 हजार रुपये अज्ञात व्यक्ति ने ट्रांसफर कर लिया।

    साइबर क्राइम थाने की ओर से दोनों मामलों में आईटी एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। जिन बैंक खातों में पैसे गए हैं, उनकी डिटेल खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि ये काम किसी बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का हो सकता है।