Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरकारी योजनाओं-ट्रेडिंग के नाम पर ऐंठे रुपये, साढ़े चार करोड़ की ठगी मामले में छह गिरफ्तार

    By Sanjay Vishwakarma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 05:41 PM (IST)

    बस्ती पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी सरकारी योजनाओं, ट्रेडिंग और मुफ्त बैंक खाते का लालच देकर लोगों को ठगते थे। इनके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं और अब तक लगभग साढ़े चार करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन और कुछ नकदी भी बरामद की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बस्ती। सरकारी योजनाओं, ट्रेडिंग का लाभ व निश्शुल्क में बैंक खाता खुलवाने का झांसा देकर गरीब लोगों को शिकार बनाने वाले छह आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित बस्ती जिले के ही रहने वाले हैं।

    इनमें लालगंज थाने के मकदूमपुर निवासी सुजीत चौधरी, डड़िया निवासी निपेन्द्र चौधरी व महथा निवासी रामनाथ चौहान को रविवार को लालगंज थाने के मथौली पोखरे के पास से सुबह सवा आठ बजे, जबकि कप्तानगंज थाने के गोविंदपारा निवासी अश्विनी पाठक, हर्रैया थाने के नरायनपुर निवासी निखिल त्रिपाठी व इसी थाने के बिहरा खास निवासी प्रशान्त मिश्रा को सुबह नौ बजे रोडवेज बस्ती से गिरफ्तार किया। इनके विरुद्ध कोतवाली, लालगंज व सोनहा थाने में मुकदमे पंजीकृत हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्राथमिक रूप से तीनों प्रकरण में अब तक 38 बैंक खाते सामने आए हैं, जिन पर देश के विभिन्न राज्यों से कुल 74 से भी अधिक शिकायतें दर्ज हैं। दर्ज शिकायतों के सापेक्ष अब तक कुल 4,49,61,225 (चार करोड़ 49 लाख 61 हजार दो सौ 25) रुपयों की साइबर ठगी का मामला सामने आया है।

    यह जानकारी पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डीआइजी संजीव त्यागी ने दी। बताया कि इनके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन व 450 रुपये भी बरामद किए गए हैं।

    बताया कि डीजीपी की ओर से साइबर अपराध को लेकर लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। इसी क्रम में एसपी अभिनन्दन की ओर से साइबर अपराध में प्रयुक्त म्यूल खातों के सत्यापन की कार्रवाई कराई गई तो ऐसे साइबर ठगी के तीन मामले सामने आए।

    यह थे तीनों मामले

    कोतवाली क्षेत्र में 27 नवंबर को पीड़ित डिडौआ निवासी प्रिन्स चौधरी ने मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित ने बताया था कि छह फरवरी 2024 को उनके खाते व उनके मित्र शिवा मोदनवाल निवासी शिवनगर तुर्कहिया के खाते को इंवेस्टमेंट ट्रेडिंग पर कमीशन दिलाने के नाम पर आरोपितों ने खाते से संबंधित समस्त जानकारी जैसे खाता संख्या, आइएफएससी कोड, यूपीआइ आइडी, क्यूआर स्कैनर प्राप्त कर लिया।

    उनके व उनके मित्र शिवा के खाते का दुरुपयोग साइबर ठगी के पैसों के लिए किया गया। खाता होल्ड होने से कुछ दिन पहले अश्विनी व निखिल के द्वारा उनके खाते में क्रमशः 1000 व 200, कुल 1200 रुपये डाले गए थे। उन्होंने यूपी 112 पर फोन कर पुलिस बुलाने की बात कही तो आरोपितों ने उनके साथ अभद्रता की और जानमाल की धमकी दी।

    इसी प्रकार लालगंज थाने पर 27 नवंबर को दिनेश कुमार निवासी मथौली थाना लालगंज द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। आरोपितों व उनके सहयोगी द्वारा उनसे व उनके दोस्त अजय कुमार निवासी पंखोबारी थाना लालगंज व पवन कुमार विश्वकर्मा निवासी सजना खोर थाना लालगंज बस्ती का एक्सिस बैंक में निश्शुल्क खाता खुलवाकर चेकबुक, एटीएम, पासबुक सब कुछ निश्शुल्क में देने की बात बताई गई।

    इसी बात पर विश्वास कर पीड़ित के मित्रों द्वारा निपेन्द्र के सीएसपी (ग्राहक सेवा प्वाइंट) जो देईसाड़ में है, वहां पर खाता खुलवाया गया। खाता खुलने के बाद पीड़ित तथा उसके दोस्तों द्वारा खाता नंबर, पासबुक, चेकबुक मांगा गया तो सुजीत और निपेन्द्र द्वारा कहा गया कि जब खाता चालू होगा, तब मिलेगा, फिर कुछ दिन बाद पीड़ित व पवन विश्वकर्मा बस्ती एक्सिस बैंक की ब्रांच पर जाकर अपने खाते का पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड मांगने पर खाता नंबर की मांग की गई, जो न होने की स्थिति में आरोपितों द्वारा धमकी दी गई।

    इसी प्रकार सोनहा थाने में भी इसी प्रकार का मुकदमा 27 नवंबर को पीड़ित रमेश मौर्या निवासी ग्राम कनेथू बुजुर्ग थाना सोनहा द्वारा दर्ज कराया गया। तीनों मुकदमों की विवेचना में 38 बैंक खातों का पता पुलिस ने लगाया है।

    साइबर ठगी का यह तरीका अपनाया

    कोतवाली में आरोपितों ने आम जनमानस को इंवेस्टमेंट ट्रेडिंग में लाभ मिलने का झांसा देकर उनके खातों का प्रयोग देश के विभिन्न राज्यों के लोगों से साइबर ठगी कर उससे अर्जित धन को प्राप्त करने के लिए किया। लालगंज थाने में बैंक कर्मचारी की मदद से वादी व आम जनमानस को एक्सिस बैंक में निश्शुल्क में बैंक खाता खोलने का झांसा देकर बैंक में नए खाते खुलवाए गए।

    इसमें आरोपितों द्वारा फर्जी/ प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड को लिंक कराया गया, खाते पर जारी एटीएम कार्ड, चेकबुक आदि को अपने पास रखकर उन खातों का प्रयोग देश के विभिन्न राज्यों से संबंधित जगहों से साइबर अपराध कारित कर उनसे अर्जित धन को प्राप्त करने के लिए किया गया है। सोनहा थाने में आरोपितों द्वारा गांव-गांव घूमकर आम लोगों को सरकारी योजना में धन मिलने का लालच देकर बैंक खाते खुलवाए गए। प्रकरण से संबंधित अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।

    गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

    आरोपितों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली दिनेश चन्द्र चौधरी, प्रभारी निरीक्षक लालगंज संजय कुमार, प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना कुलदीप त्रिपाठी, प्रभारी साइबर सेल उप निरीक्षक शेषनाथ गौड़ व उनकी टीम के सदस्य शामिल रहे।