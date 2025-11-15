Language
    जिले में CM योगी के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट, DIG ने सुरक्षा का लिया जायजा

    By Skand Kumar Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 05:00 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले में आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। डीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रशासन किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक से बचने के लिए उच्च स्तरीय प्रबंध कर रहा है।

    Hero Image

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर सुरक्षा सख्त।

    जागरण संवाददाता, बस्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बस्ती जिले में आगमन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री यहां अस्पताल चौराहे के निकट आयोजित देशबंधु नंदानाथ की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। इसको लेकर प्रशासन और पुलिस महकमा हाई अलर्ट पर है।

    सीएम के दौरे को देखते हुए जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और रूट डायवर्जन की भी तैयारी है। डीआईजी संजीव त्यागी, डीएम कृत्तिका ज्योत्स्ना, एसपी अभिनन्दन ने जिला अस्पताल के निकट बनाए जा रहे कार्यक्रम स्थल व श्रीकृष्ण पांडेय इंटर कॉलेज के ग्राउंड में बनाए जा रहे हेलीपैड का शनिवार को निरीक्षण किया।

    आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकाप्टर कल सोमवार दोपहर करीब 12 बजे तक बस्ती पहुंचेगा।

    उनका मुख्य कार्यक्रम जिला अस्पताल के निकट आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होना है। मुख्यमंत्री हिंदूवादी नेता रहे दिवंगत देशबंधु नंदानाथ को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके योगदान को याद करते हुए सभा को संबोधित भी कर सकते हैं।

    सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

    मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चार-स्तरीय रखा गया है। भीतरी घेरा में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी और कमांडो तैनात रहेंगे, जो मंच और विशिष्ट व्यक्तियों के आसपास की सुरक्षा देखेंगे।

    मध्य घेरे में पीएसी और स्थानीय पुलिस बल की तैनाती होगी, जो कार्यक्रम स्थल के प्रवेश और निकास बिंदुओं को नियंत्रित करेगा। बाहरी घेरा यातायात प्रबंधन और सभा स्थल के आसपास भीड़ को नियंत्रित करने का काम करेगा। कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश से पहले आगंतुकों की सघन तलाशी ली जाएगी और मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं।

    रूट सुरक्षा व रोड डायवर्जन

    सीएम के आगमन और प्रस्थान मार्ग पर चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। इसको लेकर डीआइजी ने डीएम व एसपी के संग संयुक्त रूप से सुरक्षा तैयारियों का कार्यक्रम स्थल व बनाए जा रहे हेलीपैड पर जाकर शनिवार को जायजा लिया। संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जाएगी।

    सीएम के रूट पर रोडवेज से जिला अस्पताल व दक्षिण दरवाजा राेड पर ट्रैफिक डायवर्जन की घोषणा की गई है, जिससे आम जनता को असुविधा न हो। यातायात पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है।

    डीआईजी संजीव त्यागी ने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सख्त सुरक्षा बंदोबस्त के निर्देश दिए गए हैं, रेंज के बस्ती, सिद्धार्थनगर व संतकबीरनगर की पुलिस फोर्स लगाई गई है। कोई चूक न हो, इस बात पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।