    CM योगी ने बस्ती में संत देशबंधु नंदानाथ को दी श्रद्धांजलि, 4 नवंबर को हुआ था निधन

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:35 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती पहुंचकर ब्रह्मलीन संत देशबंधु नंदानाथ को श्रद्धांजलि अर्पित की। नंदानाथ राममंदिर आंदोलन में सक्रिय थे और उन्होंने समाजसेवा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने कांवड़ मेला शुरू करने और दुर्गापूजा पंडाल स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री से कई जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात की।

    जागरण संवाददाता, बस्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से 38 मिनट देर से बस्ती पहुंचे। उनका हेलिकॉप्टर श्री कृष्ण पांडेय इंटर कालेज के मैदान में पहुंचा। वहां से कार से वह सदर अस्पताल चौराहा स्थित शिवधाम न्यास में ब्रह्मलीन संत देशबंधु नंदानाथ के घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

    नन्दानाथ राममंदिर आंदोलन से जुड़े महंत अवेद्यनाथ के निकटतम सहयोगी रहे हैं। जेल में रहकर राममंदिर आंदोलन को गति दी थी। नन्दाबाबा उर्फ यशोदानंद श्रीवास्तव, जिनका जन्म 1949 में फरेनिया, देवकली में हुआ, ने बीएचयू से बीएएमएस की डिग्री प्राप्त की और चिकित्सा सेवा में कार्य प्रारंभ किया। उनका निधन 4 नवंबर को हुआ था।

    उन्होंने समाजसेवा में सक्रियता दिखाई और जनपद में कांवड़ मेला शुरू करने से लेकर सदर अस्पताल पर दुर्गापूजा पंडाल स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब राममंदिर के लिए महंत अवेद्यनाथ ने नेतृत्व किया, तब यशोदानंद कारसेवक बनकर अयोध्या पहुंचे और जेल भी गए।

    उस समय भाजपा सत्ता की ओर बढ़ रही थी, और उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन महंत अवेद्यनाथ ने उन्हें मना कर दिया। रजिस्टर्ड शिवधाम न्यास के सदस्य गौरव श्रीवास्तव लबी ने बताया कि यशोदानंद धीरे-धीरे देशबंधु नंदानाथ के रूप में पहचान बना चुके थे।

    आज जनपद में पांच लाख से अधिक कांवड़िए तेरस के दिन बाबा भद्रेश्वरनाथ धाम पहुंचकर जल चढ़ाते हैं, जिसकी शुरुआत में देशबंधु नंदानाथ का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। मुख्यमंत्री के बस्ती पहुंचने पर डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, विधायक अजय सिंह, पूर्व विधायक दयाशंकर चौधरी आदि जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की।