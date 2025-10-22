बहन के साथ उलाहना देने गए भाई को पेड़ में बांधकर पीटा, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा

संवाद,सूत्र, गायघाट, बस्ती। उमरी गांव में उलाहना देने पहुंची युवती के भाई को मनबढ़ों ने पेड़ में रस्सी से बांधकर पीट दिया। इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। कलवारी पुलिस ने दो नामजाद समेत सभी स्वजन के विरुद्ध एससी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना क्षेत्र के भगगपूरा निवासिनी सीमा ने कलवारी पुलिस को दिए तहरीर में आरोप लगाया है कि उमरी गांव के शिवशान उर्फ टिड्डू ने 20 अक्टूबर को अपशब्द कहा था। हम उसी दिन दोपहर बाद अपनी चारपहिया में भाई श्रीचंद और अमरजीत के साथ उमरी गांव शिवशान के घर पहुंची तो विपक्षियों ने हमें और भाई श्रीचंद और अमरजीत को मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया।