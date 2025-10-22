Language
    बहन के साथ उलाहना देने गए भाई को पेड़ में बांधकर पीटा, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 03:51 PM (IST)

    एक भाई अपनी बहन के साथ शिकायत लेकर आरोपियों के पास गया, जहाँ उसे पेड़ से बांधकर पीटा गया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की उम्मीद है।

    Hero Image

    दलित युवक को पेड़ में बांधकर पीटने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब हो रहा प्रसारित

    संवाद,सूत्र, गायघाट, बस्ती। उमरी गांव में उलाहना देने पहुंची युवती के भाई को मनबढ़ों ने पेड़ में रस्सी से बांधकर पीट दिया। इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। कलवारी पुलिस ने दो नामजाद समेत सभी स्वजन के विरुद्ध एससी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

    थाना क्षेत्र के भगगपूरा निवासिनी सीमा ने कलवारी पुलिस को दिए तहरीर में आरोप लगाया है कि उमरी गांव के शिवशान उर्फ टिड्डू ने 20 अक्टूबर को अपशब्द कहा था। हम उसी दिन दोपहर बाद अपनी चारपहिया में भाई श्रीचंद और अमरजीत के साथ उमरी गांव शिवशान के घर पहुंची तो विपक्षियों ने हमें और भाई श्रीचंद और अमरजीत को मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया।

    गाड़ी में रखा 42000 नगद और सोने की चेन ले ली। इसके बाद लाठी डंडों से गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। भाई श्रीचंद को पेड़ में बांधकर मारा पीटा। थानाध्यक्ष गजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में आरोपियों के सभी स्वजन के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना कलवारी क्षेत्राधिकारी कर रहे हैं। धारा के अनुसार गिरफ्तारी की जाएगी।