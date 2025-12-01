Language
    सात फेरों के बाद टूट गई शादी, आधी रात हुआ कुछ ऐसा... दुल्हन ने ससुराल जाने से कर दिया मना

    By Skand Kumar Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:24 PM (IST)

    बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक अनोखी घटना घटी। रविवार की रात एक शादी हुई, लेकिन सुबह होते ही दुल्हन ने शराबी दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। जिसके बाद दोनों पक्षों में शादी के खर्चों को लेकर विवाद शुरू हो गया और दिन भर हिसाब-किताब चलता रहा।

    जागरण संवाददाता, बस्ती। रविवार की रात हुई शादी हुई। सुबह होते ही सोमवार को रिश्ता टूट गया। शराबी दूल्हे के साथ दुल्हन ने जाने से इनकार कर दिया।

    शादी के दो पक्षों के बीच हुए खर्च का दिन भर हिसाब-किताब चलता रहा। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार को वीरेंद्र निषाद की शादी छह माह पहले तय हुई थी। गांव में तय समय पर 30 नवंबर को गांव में बरात आई।

    शादी की रश्में पूरी हुईं। सोमवार की सुबह विदाई की तैयारी चल रही थी। अचानक दुल्हन ने शराबी दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। मान मनौवल के बाद भी दुल्हन व उसके परिवार के लोग राजी नहीं हुए।

    बताया जा रहा कि शादी के दिन भी दुल्हा ने शराब पी रखी थी। सुबह तब विवाद खड़ा हो गया जब दुल्हे ने विदाई के समय भी शराब पी लिया।