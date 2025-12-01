सात फेरों के बाद टूट गई शादी, आधी रात हुआ कुछ ऐसा... दुल्हन ने ससुराल जाने से कर दिया मना

जागरण संवाददाता, बस्ती। रविवार की रात हुई शादी हुई। सुबह होते ही सोमवार को रिश्ता टूट गया। शराबी दूल्हे के साथ दुल्हन ने जाने से इनकार कर दिया।

शादी के दो पक्षों के बीच हुए खर्च का दिन भर हिसाब-किताब चलता रहा। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार को वीरेंद्र निषाद की शादी छह माह पहले तय हुई थी। गांव में तय समय पर 30 नवंबर को गांव में बरात आई।