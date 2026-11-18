जागरण संवाददाता, बस्ती। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बुधवार को हर्रैया विधानसभा क्षेत्र के विक्रमजोत पहुंचे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह विक्रमजोत स्थित एक ढाबे के हाल में हर्रैया विधानसभा क्षेत्र के पार्टी के पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे। बैठक में जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र भी मौजूद रहे।

विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों और संगठन की मजबूती को लेकर प्रदेश अध्यक्ष पदाधिकारियों से संवाद कर रहे हैं। करीब दो घंटे तक चलने वाली इस बैठक में क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण, संगठन की मौजूदा स्थिति और चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है।

बैठक में पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारियों को ही शामिल किया गया है। संगठन की इस महत्वपूर्ण बैठक में अन्य लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष पदाधिकारियों से अलग-अलग बातचीत कर क्षेत्र में पार्टी की स्थिति और संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी ले रहे हैं।