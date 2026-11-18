जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अयोध्या में चौदह कोसी परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बस्ती-अयोध्या हाईवे पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। परिक्रमा के लिए 17 नवंबर की सुबह 10 बजे से 18 नवंबर की रात 10 बजे तक डायवर्जन लागू हो गया।

इस दौरान अयोध्या से होकर लखनऊ की ओर जाने वाले मालवाहक वाहनों को लिंक एक्सप्रेसवे के रास्ते भेजा जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के मद्देनजर 23 नवंबर की सुबह 10 बजे से 24 नवंबर की रात 10 बजे तक मालवाहक वाहनों का रास्ता बदला जाएगा। हालांकि, बस्ती तक जाने वाले मालवाहक वाहनों को इस डायवर्जन से छूट रहेगी।

लिंक एक्सप्रेसवे के छपिया जीरो प्वाइंट और कालेसर के पास बैरियर लगाकर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिसकर्मी वाहन चालकों से उनके गंतव्य की जानकारी लेकर निर्धारित रास्ते पर भेजेंगे। एसपी यातायात अमित श्रीवास्तव ने बताया कि डायवर्जन का सख्ती से पालन कराने के लिए दोनों स्थानों पर व्यवस्था की गई है।