बस्ती में बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश, दो शातिर गिरफ्तार और मोटरसाइकिल बरामद

जागरण संवाददाता, बस्ती। जिले में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए, कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी, स्वाट, सर्विलांस टीम और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने गैंग के दो शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन के निर्देश पर, जिले में सक्रिय चोरों और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत, संयुक्त टीमों को महत्वपूर्ण सूचना मिली।

सूचना के आधार पर, एसओजी, स्वाट, सर्विलांस और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, सदर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर चौराहे पर घेराबंदी की। इस दौरान, दो संदिग्ध व्यक्तियों को एक चोरी की बाइक के साथ रोका गया।

पूछताछ में दोनों व्यक्तियों ने गोलमोल जवाब दिए। सख्ती से पूछताछ करने पर, उन्होंने स्वीकार किया कि वे एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं और जिले व आसपास के क्षेत्रों से मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर, मोटरसाइकिल बरामद की हैं, जिनकी अनुमानित कीमत एक लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, ये चोर रेकी करके भीड़-भाड़ वाले इलाकों, जैसे- बाजारों, अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों के बाहर से बाइकें चुराते थे और फिर उन्हें औने-पौने दामों पर बेच देते थे।

शहर कोतवाल दिनेश चन्द्र चौधरी ने बताया कि हाल ही में आठ दिसंबर को जिला महिला अस्पताल गेट के पास बाइक चुराया था। गिरफ्तार अभियुक्त सौरभ पाल सिंह पुत्र संजय पाल निवासी महनौना थाना लालगंज व सौरभ सिंह पुत्र इन्द्रसेन सिंह निवासी गौरा रोहारी थाना कलवारी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और इनके अन्य साथियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

यह कार्रवाई हमारी संयुक्त टीमों की मुस्तैदी का परिणाम है। बाइक चोरों के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है। जनता से अपील है कि वे अपनी गाड़ियों को शहर में खड़ी करते वक्त सुरक्षित स्थानों पर लाक करें। चोरी के अन्य मामलों में भी जल्द ही खुलासा किया जाएगा।