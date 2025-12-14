Language
    बस की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत, शटरिंग का करते थे काम

    By Sushil Dwivedi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:39 PM (IST)

    बस्ती जिले में एक दर्दनाक हादसे में बस की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक शटरिंग का काम करते थे। यह घटना बस्ती में हुई, ज ...और पढ़ें

    बस की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत।

    संवाद सूत्र, कलवारी (बस्ती)। रामजानकी मार्ग पर गंगऊपुर पेट्रोल पंप के पास प्राइवेट बस की चपेट में आने से दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें कलवारी स्थित सीएचसी बहादुरपुर ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है।

    कलवारी क्षेत्र के बेनीपुर गांव निवासी 35 वर्षीय शिवचरन चौधरी व 30 वर्षीय राणा प्रताप शटरिंग का कार्य कर पाऊं से कलवारी की तरफ आ रहे थे।

    अभी वह गंगऊपुर पेट्रोल पंप के पास पहुंचे ही थे कि कलवारी की तरफ से आ रही बस के चपेट में आ गए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की जानकारी आस पास के लोगों ने डायल 112 को दी।

    मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सीएचसी पहुंचाया, मगर उन्हें बचाया नहीं जा सका। शिव चरण पांच भाइयों में चौथे नंबर के थे। एक लड़का और एक लड़की है। जबकि राणा प्रताप तीन भाइयों में दूसरे नंबर के थे। अविवाहित थे।

    सीओ कलवारी संजय सिंह ने बताया कि दुर्घटना की जानकारी होते ही मौके पर पुलिस पहुंची। मृतकों के स्वजन को घटना की जानकारी दे दी गई है। वे अस्पताल में पहुंच गए हैं।