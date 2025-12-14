बस की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत, शटरिंग का करते थे काम

संवाद सूत्र, कलवारी (बस्ती)। रामजानकी मार्ग पर गंगऊपुर पेट्रोल पंप के पास प्राइवेट बस की चपेट में आने से दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें कलवारी स्थित सीएचसी बहादुरपुर ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कलवारी क्षेत्र के बेनीपुर गांव निवासी 35 वर्षीय शिवचरन चौधरी व 30 वर्षीय राणा प्रताप शटरिंग का कार्य कर पाऊं से कलवारी की तरफ आ रहे थे। अभी वह गंगऊपुर पेट्रोल पंप के पास पहुंचे ही थे कि कलवारी की तरफ से आ रही बस के चपेट में आ गए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की जानकारी आस पास के लोगों ने डायल 112 को दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सीएचसी पहुंचाया, मगर उन्हें बचाया नहीं जा सका। शिव चरण पांच भाइयों में चौथे नंबर के थे। एक लड़का और एक लड़की है। जबकि राणा प्रताप तीन भाइयों में दूसरे नंबर के थे। अविवाहित थे।