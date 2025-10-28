लखनऊ और अयोध्या नहीं जा सकेंगे ये वाहन, शाम छह बजे से लागू हो जाएगा रूट डायवर्जन

जागरण संवाददाता, बस्ती। अयोध्या में 14 व पांच कोसी परिक्रमा के मद्देनजर बस्ती-अयोध्या फोरलेन पर 29 अक्टूबर को शाम छह बजे से रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा। यह डायवर्जन मुख्य रूप से भारी मालवाहक वाहनों के लिए प्रभावी होगा। फोरलेन पर वाहनों का यह प्रतिबंध 31 अक्टूबर की सुबह आठ बजे कार्यक्रम की समाप्ति तक जारी रहेगा।

इसी तरह लखनऊ से गोरखपुर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को अयोध्या-बस्ती फोरलेन से न जाकर वैकल्पिक मार्ग वैकल्पिक मार्ग बाराबंकी-सुल्तानपुर-अम्बेडकरनगर वाया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए आगे गंतव्य के लिए डायवर्ट किया जाएगा। इस संबंध में एसएसपी अयोध्या की ओर से पुलिस अधीक्षक बस्ती, गोंडा, बाराबंकी, सुल्तानपुर, गोरखपुर, अंबेडकरनगर व अमेठी को पत्र लिख कर रूट डायवर्जन लागू किए जाने का अनुरोध किया गया है।



हल्के वाहन पर नहीं रहेगी रोक



हल्के वाहन कार, बस के आवागमन पर फिलहाल रोक का आदेश नहीं है। लेकिन उन्हें भी फोरलेन के बजाय सर्विस लेन या डायवर्ट किए गए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों और आम जनता से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए डायवर्जन प्लान का पालन करें। 18 अक्टूबर की रात से ही मार्ग पर जगह-जगह बैरिकेडिंग लगा दी जाएगी। डायवर्जन प्वाइंट पर पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे ताकि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति न हो।