    बस्‍ती-अयोध्या फोरलेन पर ई-रिक्शा पर पलटा गन्ना लदा ट्राला, हादसे में दंपती की मौत

    By Skand Kumar Shukla Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 05:15 PM (IST)

    बस्ती-अयोध्या फोरलेन पर फुटहिया चौराहे के पास एक गन्ना लदा ट्राला ई-रिक्शा पर पलट गया, जिससे ई-रिक्शा सवार पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों क ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बस्ती। बस्‍ती-अयोध्या फोरलेन पर बुधवार को दोपहर करीब पौने तीन बजे भीषण सड़क दुर्घटना में एक ई-रिक्शा में सवार पति-पत्नी की मृत्यु हो गई। फुटहिया चौराहे पर हुए हादसा के बाद गंभीर अवस्था में नगर पुलिस ने जिला अस्पताल भिजवाया, जहां पर चिकित्सक ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान 70 वर्षीय भगवानदीन और उनकी पत्नी 65 वर्षीय सोना देवी निवासी सकरावल रसूलपुर, थाना अलीगंज, अंबेडकरनगर के रूप में हुई।

    तेज रफ्तार मालवाहक गन्ना लदा ट्राला अनियंत्रित होकर अचानक पलट गया और उसकी चपेट में ई-रिक्शा आ गया। इसमें चालक पत्नी को बैठाकर अंबेडकर नगर की तरफ से बस्ती आ रहा था। हादसे के बाद ट्राला चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। भारी मालवाहक ट्राला पर गन्ना लगा था, अचानक अनियंत्रित हो गया।

    हादसे के समय ट्राला जैसे ही पलटा, सामने से आ रहे एक ई-रिक्शा पर गिर गया। ट्राले के भारी वजन के नीचे दबने से ई-रिक्शा पूरी तरह से पिचक गया। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। एसओ नगर विश्वमोहन राय सूचना मिलते ही, तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे।

    क्रेन की मदद से ट्राले को हटाने और ई-रिक्शा से घायलों को निकाल कर दोनों को सदर हास्पिटल भिजवाया। इसके बाद क्रेन से ट्राला सीधा करा कर यातायात व्यवस्था बहाल कराया। हादसे के तुरंत बाद, ट्राला चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने ट्राला जब्त कर लिया है और उसके मालिक और चालक की पहचान के लिए वाहन के नंबर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। बताया कि हमने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिवंगत के स्वजन को सूचना भेज दी गई है।

     