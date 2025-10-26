घर में मनाई जा रही थी बर्थडे पार्टी, युवक ने चुपके से फांसी लगार दे दी जान

जागरण संवाददाता, बस्ती। शहर के भैंसहिया गांव में एक युवक अपना कमरा बंद करके फंदे से लटक गया। जिस समय यह घटना हुई, परिवार में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। उसके जिन्दा होने की आशा में स्वजन ने फंदा काटकर उसे नीचे उतारा और आनन-फानन में ओपेक चिकित्सालय कैली ले गए। यहां पहुंचने पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

सोनूपार पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंच गई। घटनाक्रम को लेकर स्वजन भी सदमे में हैं। कोतवाल दिनेश चंद्र चौधरी ने बताया कि युवक ने किस वजह से ऐसा कदम उठाया, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। परिवारीजन भी इस संबंध में कुछ नहीं बता पा रहे हैं।

पुलिस के अनुसार भैंसहिया निवासी आदित्य उपाध्याय (28) हरिश्चंद्र उपाध्याय दिल्ली में काम करता था। करीब 18 दिन पहले वह दिल्ली से बस्ती आया था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि शुक्रवार को वह अपनी चाचा की बेटी को छोड़ने के लिए अयोध्या गया था। यहां से लौटकर घर आया। परिवार में किसी सदस्य के जन्मदिन पार्टी थी। घर के प्रथम तल पर भोजन आदि कार्यक्रम चल रहा था।

इस दौरान आदित्य से भी भोजन करने के लिए कहा गया तो वह बोला कि मुंह-हाथ धोकर आता हूं। इसके बाद वह नीचे चला आया। काफी देर तक जब वह खाना खाने के लिए नहीं पहुंचा तो उसे परिजन बुलाने पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज लगाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो किसी तरह दरवाजे की कुंडी को तोड़कर अंदर घुसे। अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ गए।