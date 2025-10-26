Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    घर में मनाई जा रही थी बर्थडे पार्टी, युवक ने चुपके से फांसी लगार दे दी जान

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 11:50 AM (IST)

    बस्ती के भैंसहिया गांव में एक युवक ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय घर में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक दिल्ली में काम करता था और कुछ दिन पहले ही घर आया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आत्महत्या का कारण अज्ञात है। परिवार सदमे में है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, बस्ती। शहर के भैंसहिया गांव में एक युवक अपना कमरा बंद करके फंदे से लटक गया। जिस समय यह घटना हुई, परिवार में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। उसके जिन्दा होने की आशा में स्वजन ने फंदा काटकर उसे नीचे उतारा और आनन-फानन में ओपेक चिकित्सालय कैली ले गए। यहां पहुंचने पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनूपार पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंच गई। घटनाक्रम को लेकर स्वजन भी सदमे में हैं। कोतवाल दिनेश चंद्र चौधरी ने बताया कि युवक ने किस वजह से ऐसा कदम उठाया, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। परिवारीजन भी इस संबंध में कुछ नहीं बता पा रहे हैं।

    पुलिस के अनुसार भैंसहिया निवासी आदित्य उपाध्याय (28) हरिश्चंद्र उपाध्याय दिल्ली में काम करता था। करीब 18 दिन पहले वह दिल्ली से बस्ती आया था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि शुक्रवार को वह अपनी चाचा की बेटी को छोड़ने के लिए अयोध्या गया था। यहां से लौटकर घर आया। परिवार में किसी सदस्य के जन्मदिन पार्टी थी। घर के प्रथम तल पर भोजन आदि कार्यक्रम चल रहा था।

    इस दौरान आदित्य से भी भोजन करने के लिए कहा गया तो वह बोला कि मुंह-हाथ धोकर आता हूं। इसके बाद वह नीचे चला आया। काफी देर तक जब वह खाना खाने के लिए नहीं पहुंचा तो उसे परिजन बुलाने पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज लगाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो किसी तरह दरवाजे की कुंडी को तोड़कर अंदर घुसे। अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ गए।

    कमरे में गमछे के सहारे आदित्य फंदे से लटक रहा था। उसके जीवित होने की आस में परिजन उसे नीचे उतार कर तत्काल अस्पताल ले गए, लेकिन यहां पहुंचने पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आदित्य की मौत से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल था।