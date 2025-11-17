छत की कुंडी से दुपट्टे सहारे लटकता मिला युवती का शव, हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, बस्ती। बनवधिया गांव में 20 वर्षीय रोली पांडेय पुत्री ध्रुवचंद पांडेय की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उसका शव छत की कुंडी से दुपट्टे के सहारे लटकता मिला। हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर फोरेंसिक टीम के साथ पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया व घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किया।

सोनहा थाना क्षेत्र के बनवधिया निवासी दिवंगत रोली पान्डेय के स्वजन के अनुसार वह रविवार की रात में खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली गई। सोमवार की सुबह उसके काफी देर तक न जागने पर उसकी मां नीलम पांडेय जगाने गई तो बेटी का शव लटकता देख शोर मचाया।

शोर सुनकर पड़ोस के भी तमाम लोग जुट गए व घटना की सूचना पुलिस को दी। कमरे का दरवाजा तो बंद था लेकिन सिटकिनी खुली हुई थी। इससे हत्या की आंशका जताई जा रही है।घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। रोली दो भाई व दो बहन में दूसरे नंबर की थी।