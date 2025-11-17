Language
    छत की कुंडी से दुपट्टे सहारे लटकता मिला युवती का शव, हत्या की आशंका

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:36 PM (IST)

    बस्ती के बनवधिया गांव में 20 वर्षीय रोली पांडेय का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन सिटकिनी खुली होने से संदेह गहरा रहा है।

    जागरण संवाददाता, बस्ती। बनवधिया गांव में 20 वर्षीय रोली पांडेय पुत्री ध्रुवचंद पांडेय की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उसका शव छत की कुंडी से दुपट्टे के सहारे लटकता मिला। हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर फोरेंसिक टीम के साथ पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया व घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किया।

    सोनहा थाना क्षेत्र के बनवधिया निवासी दिवंगत रोली पान्डेय के स्वजन के अनुसार वह रविवार की रात में खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली गई। सोमवार की सुबह उसके काफी देर तक न जागने पर उसकी मां नीलम पांडेय जगाने गई तो बेटी का शव लटकता देख शोर मचाया।

    शोर सुनकर पड़ोस के भी तमाम लोग जुट गए व घटना की सूचना पुलिस को दी। कमरे का दरवाजा तो बंद था लेकिन सिटकिनी खुली हुई थी। इससे हत्या की आंशका जताई जा रही है।घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। रोली दो भाई व दो बहन में दूसरे नंबर की थी।

    स्नातक करने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया था। पिता टेंपो चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। प्रभारी निरीक्षक चंदन कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। मृत्यु का कारण जानने के लिए शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है।