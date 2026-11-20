जागरण संवाददाता, बस्ती। नकटीदेई तिनियहवा में संदिग्ध परिस्थितियाें में 50 वर्षीय दिग्विजय की मौत का राज खुल गया है। उनकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि पत्नी ने की थी। पुलिस ने मामले में मृतक के बेटे की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपित पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।

कप्तानगंज थाने के नकटीदेई तिनियहवा निवासी दिग्विजय पुत्र रामतीरथ का शव 17 नवबर की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में घर पर मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उन्हें गला दबाकर मारा गया है। शरीर पर चोट के निशान भी मिले।

मामले में मृतक के पुत्र राजन वर्मा ने अपनी मां के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर 24 घंटे के अंदर हत्या का पर्दाफाश कर दिया। हत्यारोपित लीलावती को गुरुवार को सुबह 10.08 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास हत्या में प्रयुक्त एक लाठी व गेरुआ रंग का गमछा बरामद किया गया है।